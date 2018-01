Baustopp mit Nachdruck umgesetzt

LR Ber

Klosterfelde (MOZ) Mit Hilfe ihrer beauftragter Anwälte konnte die Wandlitzer Bauverwaltung einen Baustopp bei zwei Windkraftanlagen nahe Klosterfelde nun auch faktisch durchsetzen. So wurden die Investoren per einstweiliger Verfügung gezwungen, ihre Aktivitäten einzustellen. Wie Katrin Bornkessel von der Bauverwaltung auf MOZ-Anfrage bestätigte, musste das Brandenburger Landesumweltamt gleich mehrfach aufgefordert werden, den Baustopp auf der Baustelle zwischen Klosterfelde und Stolzenhagen durchzusetzen.

Trotz einer gerichtlichen Eilentscheidung wurde durch das Bauunternehmen weitergearbeitet und beispielsweise eine der beiden Anlagen bis zur Hälfte aufgebaut. Im Stolzenhagener Ortsbeirat, der am Dienstagabend getagt hatte, berichtete die Anwohner sogar von nächtlichen Bewegungen auf der Baustelle. "Man kommt überhaupt nicht in den Schlaf, denn in der Nacht donnern die Tieflader durch den Ort, um neues Material zu bringen", berichtete eine erzürnte Anwohnerin. Im Wandlitzer Bauamt war von nächtlichen Aktivitäten bislang nichts bekannt. Aber Katrin Bornkessel sagte zu, die Behörde werde auch mit Hilfe der Polizei die Baustelle im Auge behalten.

Immerhin führten die juristischen Schritte der Behörde am Donnerstag zu sichtbaren Reaktionen: Beispielsweise wurden am Wandlitzer Kreisel an der B 273 die Stahlplatten beseitigt, die die Gehwege bei Schwerlasttransporten vor Beschädigungen schützen sollen.

Wann es im Streit um die Baugenehmigung für die zwei Windkraftanlagen zum Hauptsacheverfahren kommen wird, steht derzeit in den Sternen. Die Bauverwaltung rechnet mit Gegenwehr der Investoren, die in gewisser Weise hoch pokern. Sollte die Baugenehmigung verweigert werden, käme sogar ein Abriß der bislang errichteten baulichen Anlagen in Frage. Aus Sicht der Verwaltung gebietet der Artenschutz diese Entscheidung. So konnten im Umfeld der Windkraft-Standort bedrohte Tierarten nachgewiesen werden.