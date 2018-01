Allende-Schule stellt beide Standorte vor

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Grund- und Oberschule "Salvador Allende" in Wriezen lädt am 27. Januar zwischen 10 und 12 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Darauf macht die Einrichtung unter anderem auch auf ihrer Internetseite aufmerksam. Vorgestellt werden an dem Tag die beiden Standorte der Schule im Wriezener Stadtzentrum.

In der Krausenstraße 6 werden die Erst- bis Drittklässler unterrichtet, so dass sich das Angebot am Tag der offenen Tür dort vor allem an die Lernanfänger und deren Eltern richtet. In der Hospitalstraße 36a lernen die älteren Grundschüler sowie die Siebt- bis Zehntklässler. Deshalb sind dort insbesondere die neuen Viert- und Siebtklässler willkommen.

Wer möchte, kann sich natürlich in beiden Häusern umschauen und interessehalber auch so an die Schule kommen.

Weitere Informationen sind im Internet unter allendewriezen.de zu finden.