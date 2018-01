Märchenhaftes beim Karneval in Neuhardenberg

Doris Steinkraus

Neuhardenberg (MOZ) Eigentlich verabschieden sich die Närrinen und Narren erst im Februar von ihren Fans. In Neuhardenberg wird bereits an diesem Sonnabend zur großen Auskehr geblasen. "Das hat mit Terminen zu tun", erklärt Diana Gerke vom Verein. Am eigentlichen, großen Faschingswochenende sind die Neuhardenberger auf Tour. "Wir sind eingeladen bei unserem Partnerverein in Bucholz bei Koblenz", erzählt Diana Gerke. Dort werde ein Teil der Truppe das Abendprogramm mitgestalten und auch am Rosenmontagsumzug teilnehmen. Deshalb wird in Neuhardenberg vorfristig das Ende der närrischen Saison eingeläutet. Das Besondere in Neuhardenberg: der Eintritt ist frei. Ab 20 Uhr laufen die Funkenmariechen, Büttenredner und das Prinzenpaar in der Turnhalle auf. Für die Veranstaltung gab es wieder eine Sondergenehmigung. Am Donnerstagabend haben die Aufbauarbeiten begonnen. Unter dem Motto "Heut' wird gefeiert und gelacht - beim Karneval in 1001er Nacht" können sich die Gäste auf eine bunte Show freuen. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn viele im Kostüm kommen.

Vorbestellungen unter Tel. 033476 18977