Seniorenbeirat organisiert Kaffeetafel

Bettina Winkler

Biegen (MOZ) Zu einem gemütlichen Nachmittag hatte Lilo Steinborn vom Jacobsdorfer Seniorenbeirat ins Dorfgemeinschaftshaus Biegen eingeladen. 42 Frauen und Männer waren gekommen, ließen sich die selbstgebackenen Pfannkuchen schmecken und tauschten sich über Neuigkeiten aus. "In den Wintermonaten sieht man keinen auf der Straße, da ist solch ein Treffen sehr willkommen", sagt Angelika Meidel (68). Auch Bernhard Molter (67) freute sich über die Ablenkung und erzählte von längst vergangenen Frauentagsfeiern, bei denen er als Kellner fungiert hat. "Kaffee- oder Spielenachmittage sollen jetzt regelmäßig stattfinden", sagt Lilo Steinborn, die sich immer über fleißige Kuchenbäckerinnen und zahlreiche Helfer freut.Weitere Höhepunkte in diesem Jahr werden am 11. Februar der Seniorenfasching im Jacobsdorfer Erbkrug, das Frühlingsfest, die Brandenburgische Seniorenwoche und das Deutsch-Polnische Freundschaftstreffen sein. Am 1. Februar tagt der neue Seniorenbeirat beim Vorsitzenden Detlef Gasche. Dann werden auch genaue Termine abgestimmt.