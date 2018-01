Schwedter Regionalpräsident tritt ab

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mit dem Fazit "Das waren zwei spannende Jahre" hat Steffen Knauthe seinen Rückzug als Schwedter Regionalpräsident der Unternehmervereinigung Uckermark angekündigt. Er werde im April zur Neuwahl nicht mehr für das Amt kandidieren. Der Inhaber der Werbefirma SKDiamond und Geschäftsführer der Holzkontor und Pelletierwerk Schwedt (HPS) GmbH will in die zweite Reihe der Unternehmervereinigung zurücktreten.

Als Begründung gibt er an, dass ihm sein neuer Job als HPS-Geschäftsführer nicht mehr die Zeit dafür lässt, das Ehrenamt so auszufüllen, wie es seinen Ansprüchen entspräche. "Mir haben diese zwei Jahre enormen Spaß bereitet, die Regionalpräsidentschaft hat mich bereichert, ich habe viele spannende und positive Erfahrungen gesammelt. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, für die Interessen der Unternehmerschaft einzutreten und ihr mit der Unternehmervereinigung ein Podium an die Hand zu geben, auf dem sie ihre Forderungen an die Politik formulieren kann", sagt er. Steffen Knauthe wurde 2016 neben drei anderen Regionalpräsidenten neu in den Vorstand des Vereins gewählt. Zuvor hatten alle alten Regionalpräsidenten angekündigt, das Handtuch zu werfen. Hintergrund waren heftige Diskussionen über die Messe Inkontakt und ihre Finanzierung. Präsident Siegmund Bäsler musste sich damals neue Kandidaten suchen. Deren Wahl scheiterte dann im ersten Anlauf auch noch und musste wiederholt werden. Schließlich wurde Steffen Knauthe im Mai 2016 als Nachfolger des langjährigen Regionalpräsidenten Helmuth Kuhn gewählt. Für die Nachfolge von Steffen Knauthe gibt es bereits einen neuen Bewerber, erklärte Präsident Siegmund Bäsler.

Die Unternehmervereinigung zog sich inzwischen als Veranstalter der Inkontakt zurück, will aber die Uckermärkische Bühnen als neuer Messeorganisator tatkräftig unterstützen.