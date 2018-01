Streit über neues Wandlitzer Großgebäude

Hans Still

Wandlitz (MOZ) In Wandlitz entbrennt erneut eine Debatte über das richtige Maß der innerörtlichen Bebauung. Angefacht wird die Diskussion durch die Zustimmung der Gemeinde für zwei dreigeschossige Gebäude mit einer 42 Meter langen Fassadenlänge an der Prenzlauer Chaussee.

Ein älteres Eigenheim wird gerade abgerissen, schwere Baufahrzeuge bereiten das Areal für die kommende Bebauung vor. Auf den drei Grundstücken hinter dem sogenannten Chaussee-Karree an der Prenzlauer Chaussee sollen zwei Dreigeschosser entstehen, wobei das Vorderhaus 13 Wohnungen und eine Tagespflege bekommen soll, das hintere Haus in Richtung Bahngleis 19 Wohneinheiten und eine Tiefgarage. Die Fassadenlänge entlang der Straße gibt Katrin Bornkessel vom Wandlitzer Bauamt mit 42 Metern Länge an. Sie ist überzeugt, "das Bauvorhaben im Wandlitzer Innenbereich ist nach Paragraf 34 Baugesetzbuch absolut zulässig. Wir haben zu einem Projekt unsere Zustimmung erteilt, das bei uns als Antrag seit Januar 2017 vorliegt. Der Bauherr ist in den Abstimmungen mit uns durchaus auf unsere Vorstellungen eingegangen und hat ja im Sommer seinen Antrag noch einmal nachgebessert."

Allerdings fühlen sich im Nachgang dieser Genehmigung weder der Ortsbeirat Wandlitz noch der Bauausschussvorsitzende Oliver Borchert (F.BG.W.) durch die Verwaltung hinreichend informiert. "Es geht zuerst um den Umgang mit den Gremien der Gemeindevertretung. Mir ist nicht klar, warum die Zeit nicht ausgereicht haben soll, uns umfassend zu informieren. Zumal wir in der Gemeindevertretung lang und breit über eine Veränderungssperre über den Bereich vom Lanker Weg bis zum nördlichen Ortsausgang Wandlitz diskutiert haben und diese im Oktober beschlossen wurde", ruft Bochert in Erinnerung. Auch der Wandlitzer Ortsbeirat zeigte sich zu Wochenbeginn überrascht, verwundert und verärgert, als die Rede auf das genehmigte Vorhaben kam.

Sämtliche Gemeindevertreter, die Verwaltung und die Kommunalaufsicht des Landkreises wurden zudem durch einen Brandbrief des früheren Wandlitzer Amtsdirektors und ehemaligen Brandenburger Bauministers Reinhold Dellmann auf den Vorgang aufmerksam gemacht. Auch Dellmann hinterfragt kritisch das Agieren der Verwaltung und will wissen, wieso die Gremien nicht eingebunden wurden. Zudem kritisiert er zusätzlich das Vorhaben an der Kreuzung Prenzlauer Chaussee und Lanker Weg und wirft der Bürgermeisterin Jana Radant direkt vor, sie trage Mitverantwortung für dieses Beispiel "wenig geglückten kommunalen Gestaltens". Dellmann fordert die Bürgermeisterin vehement auf, "kommunalen Gestaltungsspielräume und Handlungsoptionen" zu nutzen.

Eine am 18. Dezember auf der Homepage der Verwaltung veröffentlichte Informationsvorlage zum Bauprojekt empfindet Dellmann als "Zumutung", da im Verwaltungspapier weder auf die planungsrechtliche Situation noch auf wichtige Bauparameter oder auf die Mitte Oktober beschlossene Veränderungssperre für den Bereich eingegangen wird. Nicht minder überraschend: Diese Veränderungssperre wurde bis heute nicht im Wandlitzer Amtsblatt veröffentlicht und kann somit keinerlei rechtliche Wirkung entfalten. Für den frisch gewählten Wandlitzer Ortsvorsteher Borchert ein Unding: "Ich bin sehr auf die Erklärung gespannt, an mangelnder Zeit kann es nicht liegen." Für ihn ist klar, ein derartiges Bauvorhaben mit einer 42 Meter langen Fassade entwickelt eine "ortsbildprägende Bedeutung" und wäre daher kein Geschäft der laufenden Verwaltung. Zumal dieser Baukörper in Richtung Prenzlauer Chaussee nur 2,15 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt endet und nach Borcherts Berechnung gut drei Meter aus der Bauflucht der unmittelbare Umgebungsbebauung herausragen wird.

Katrin Bornkessel teilt diese Bedenken allerdings nicht. "Wir können hier nicht Äpfel und Birnen vergleichen, schließlich befindet sich zu diesem Abstand ein Grünstreifen und ein Gehweg dazwischen." Sie erkennt vielmehr, die Verwaltung habe völlig freiwillig und auf eigene Initiative heraus informiert, Gemeindevertreter oder der Ortsbeirat hätten schließlich gar nicht nachgefragt. Und auch zur Umgebungsbebauung sagt sie etwas. "Die ganze Aufregung verwundert mich etwas. Bauten wie das Schwörer-Haus oder das Rathaus-Center wurden zu anderen Zeiten gebaut. Sie dienen heute als Vorbildwirkung für die Umgebungsbebauung."

Der stellvertretende Wandlitzer Ortsvorsteher Ralf Becker wehrt sich indes gegen die von Bürgermeisterin Jana Radant ins Leben gerufene Darstellung, er und der frühere Ortsvorsteher Ingo Musewald seien durch sie über das Vorhaben informiert worden. "Da ist vielleicht einmal in einem Nebensatz etwas gesagt worden. Aber das kann doch niemals eine qualifizierte Information des Ortsbeirates ersetzen. Ich erwarte jetzt, dass alle Beteiligten an einen Tisch kommen und die Probleme besprochen werden."

Laut Katrin Bornkessel ist der Bauantrag des Investors noch nicht durch das Barnimer Bauordnungsamt genehmigt worden. Die entsprechende Mitarbeiterin sei derzeit im Urlaub, wolle aber sofort danach das Vorhaben genehmigen.

Sollte die Veränderungssperre zuvor veröffentlich werden, würden formal die sich daraus ergebenden Restriktionen auch für das neue Vorhaben gelten. Katrin Bornkessel meint allerdings, diese seien für das Vorhaben völlig ohne Auswirkungen. "Das Bauvorhaben fällt nicht unter die Veränderungssperre", teilte sie am Donnerstag mit.