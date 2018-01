Bärmann führt im Linken-Ranking

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Linke wollte sich die Wahlempfehlung nicht so leicht machen: 18 Kriterien für ihre Entscheidung für oder gegen eine Kandidatin oder einen Kandidaten hat der Stadtverband beschlossen und den Bewerbern zur Beantwortung zugesandt. Nach der Analyse führt Birgit Bärmann.

"Eine Wahlentscheidung sollte nicht ohne Lesen der Langfassung vorgenommen werden", legt der Vorsitzende des Stadtverbandes der Linken in Strausberg, Christian Steinkopf, seinen Genossen ans Herz. Auf der Internetseite der Partei (www.dielinke-strausberg.de) sind sowohl die kurze als auch die lange Fassung aufzurufen. Das Fazit der Auswertung aller Antworten lautet: "Die größte Übereinstimmung mit den in unseren Fragen und Problemstellungen aufgeführten Ansichten zur Kommunalpolitik in Strausberg besteht mit Frau Birgit Bärmann, wenn man einfach die Anzahl der Symbole (+) zählt."

Die Linken haben es sich mit einer Wahlempfehlung nicht leicht gemacht. Als klar war, dass sie keinen eigenen Kandidaten aufstellen, hat der Stadtverband in einer Gesamtmitgliederversammlung am 23. November 18 Wahlprüfsteine aufgestellt und beschlossen. Dieser Kriterienkatalog wurde allen Kandidaten - da waren es noch sechs - zugesandt und um Beantwortung gebeten. Am 14. Dezember meldet der Vorsitzende: "Fast alle Kandidaten haben geantwortet." Zum Jahresende, nach der Sitzung des Wahlausschusses am 22. Dezember, nach der noch fünf Kandidaten im Rennen waren, nutzte Christian Steinkopf einen Ostseeurlaub mit der möglichst unvoreingenommenen Analyse aller Antworten.

"Der Umfang und der Antwortstil sind recht unterschiedlich", berichtet Christian Steinkopf seinen Parteimitgliedern auf der Homepage. "Ich habe als Verantwortlicher versucht, die Antworten entsprechend zu systematisieren." Der Stadtverbandsvorsitzende formuliert auffallend zurückhaltend und vorsichtig. So weist er darauf hin, dass eine abschließende Wahlempfehlung ohne Kenntnis der Persönlichkeit nur auf der Grundlage der Antworten ungerecht sei. So hätten Elke Stadeler, Birgit Bärmann und Thomas Frenzel auf Grund ihrer Kenntnis der kommunalpolitischen Fragestellungen und Probleme der Vergangenheit bessere Voraussetzungen, die Fragen zu beantworten.

Auf den Maximalwert von 16 Plus-Zeichen bringt es Birgit Bärmann. Da heißt es elfmal "Grundsätzliche Übereinstimmung", viermal einfach "Übereinstimmung" und einmal "Entwickelt Vorstellungen". Zweimal erreicht sie das unentschiedene "+/-". So habe sie beim Thema "Entwicklung einer Stadt der kurzen Wege - nicht-motorisierte Fortbewegung fördern" die Komplexität der Frage umgangen, wie Steinkopf anmerkt. Ebenso lautet die Note bei Thomas Frenzel, während Patrick Hübner und Elke Stadeler bescheinigt wird, sie hätten die Komplexität der Frage nicht erfasst.

Mit neunmal Plus kommt Thomas Frenzel (FDP) auf Platz 2, sieben Plus heben Patrick Hübner auf Platz 3 und sechs Übereinstimmungen bringen Stephan Blumenthal (CDU) auf Platz 4.

Gerade die Amtsinhaberin wird die Objektivität der Erhebung in Frage stellen, kommt sie doch gravierend schlecht dabei weg und landet gar auf dem letzten Platz. Für die fünf Minuszeichen in ihrer Tabellenspalte stehen Einschätzungen wie "Ausweichende Antwort/Thema verfehlt, Akzeptiert aktuelle Zustände, Keine eigene Aktivität formuliert" oder schlicht "Nichtübereinstimmung". Doch ist der Stadtvorstand der Linken auch tunlichst bemüht, niemanden zu drängen, die Antworten ungeprüft zu schlucken: "Die Antworten der Bewerber sind unkommentiert in einem Dokument zusammengefasst, ohne sie manipuliert oder zusätzlich etwas hineingedeutet zu haben", schreibt er. Davon könne sich jeder überzeugen, indem er diese Langfassung liest.