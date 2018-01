Aufwuchs wird beseitigt

Gabriele Rataj

Bruchmühle (MOZ) Am Montag sind sie mit Bagger und Motorsägen angerückt: Mitarbeiter der Firma terraplan GmbH & Co. KG aus der Nähe von Stendal. Auf der für einen Supermarkt vorgesehenen Fläche zwischen Gewerbegebiet und Siedlung Radebrück sind sie zunächst bei der Baufreimachung.

Man wolle rechtzeitig damit vor Beginn der Vogelbrut-Periode fertig sein, gab Vorarbeiter Rüdiger Tuche am Mittwoch Auskunft. So ließ er sich bei der Beseitigung des Aufwuchses an den Rändern mit seinen beiden Kollegen auch nicht lange stören. Bis auf die rot gekennzeichneten Bäume werde der Aufwuchs beseitigt, hieß es. Der zu den Planunterlagen gehörende Grünordnungsplan sieht später u. a. Gehölzpflanzungen und eine extensiv genutzte artenreiche Wiese auf dem Areal vor.

Den ersten Entwurf des Bebauungsplans "Sondergebiet großflächiger Einzelhandel" hatten die Stadtverordneten im September des Vorjahres gebilligt und im November zur öffentlichen Auslegung geschickt. Davor hatte es 2016 den Beschluss zur Beplanung des Gebietes zwischen den beiden Landesstraßen gegeben und eine Änderung des Flächennutzungsplans für die bisherige Brache war eingeleitet worden. Alles das erfolgte auch vor dem Hintergrund des 2017 beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, das für den Einzugsbereich ganz Altlandsbergs im Nahbereich noch Versorgungsbedarf ausweist.

Demnächst müssen die Stadtverordneten aber erst den Satzungsbeschluss fassen, bevor das Vorhaben in die nächste Runde gehen kann.