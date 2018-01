Oranienburg beantragt fünf neue Tempo-30-Abschnitte für die Innenstadt

Klaus D. Grote

Oberhavel (OGA) Jetzt wird es ernst mit der verordneten Verlangsamung in der Innenstadt. Die Stadt Oranienburg hat bei der Kreisverkehrsbehörde Tempo 30 für fünf neue Straßenabschnitte beantragt. Im Verkehrsentwicklungsplan, den die Stadtverordneten im vergangenen Mai nach jahrelanger Diskussion beschlossen hatten, waren noch mehr Abschnitte vorgesehen.

Wenn am Spätnachmittag die Autos auf der Schlossbrücke in der Schlange stehen, träumt mancher Insasse wohl von Tempo 30. Denn an verkehrsreichen Tageszeiten ist oft nur ein langsameres Vorankommen möglich. Künftig soll auf der Bernauer Straße zwischen Schlossbrücke und Sachsenhausener Straße rund um die Uhr Tempo 30 gelten. So steht es im Antrag der Verwaltung an die Kreisbehörde. Ursprünglich war dies auch für den Abschnitt bis zur Stralsunder Straße vorgesehen.

Doch ausgerechnet die Einkaufszone ist nun nicht mehr für die Temporeduzierung vorgesehen. Baustadtrat Frank Oltersdorf (SPD) begründet die verkürzte Geschwindigkeitsbegrenzung mit mangelnden Erfolgsaussichten für eine Genehmigung. Der Fachdienst Verkehr des Kreises habe in einem ersten Abstimmungsgespräch deutlich gemacht, dass für eine Anordnung aller in Betracht kommenden Tempo-30-Abschnitte eine Rechtsgrundlage fehle.

Die ursprünglichen Tempo-30Pläne wurden deshalb stark zusammengestrichen, die geplanten Abschnitte zur Geschwindigkeitsreduzierung sind sehr verkürzt. So soll es in der Lehnitzstraße statt auf voller Länge nur noch im Bereich zwischen Bernauer und Willy-Brandt-Straße Tempo 30 geben. In der Stralsunder Straße, die ebenfalls komplett für Tempo 30 vorgesehen war, wird dies jetzt nur noch für den kurzen Abschnitt zwischen Bahnhof und Bernauer Straße gelten. Im Verkehrsentwicklungsplan waren außerdem noch die Rungestraße, Havelstraße und die Walther-Bothe-Straße zwischen Berliner Straße und Friedensstraße sowie der Lindenring und die Straße der Einheit vorgesehen. Auch die für Lehnitz geplanten Tempo-30-Abschnitte fielen aus der Planung. Der Lehnitzer Ortsbeirat stellt deshalb für die Magnus-Hirschfeld-Straße, den Mühlenbecker Weg und den Birkenwerderweg eigene Anträge zur Einrichtung von Tempo 30.

Baustadtrat Oltersdorf begründet die Einführung von Tempo 30 in den vorgesehenen Abschnitten im Antrag mit einer erhofften Lärmminderung und größerer Verkehrssicherheit vor allem für Fußgänger und Radfahrer. Der Unternehmerverband hatte die Pläne zur Geschwindigkeitsreduzierung heftig kritisiert.