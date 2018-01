Angebot der Kreismusikschule im Granseer Gymnasium wird gut angenommen

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Punkt 13.05 Uhr betritt Schülerin Milena Lebus den kleinen Unterrichtsraum im ersten Stock des Granseer Strittmatter-Gymnasiums, in dem Gesangspädagogin Meike Schmitz bereits auf sie wartet. Ihre 15-Jährige Schülerin, die in zwei Bands singt, verbindet den Schulunterricht noch mit einer Gesangsstunde. "Das ist echt cool, dass ich das gleich hier machen kann", findet das Mädchen. Mit dem professionellen Training seiner Stimme, unter anderem für Auftritte, habe es erst angefangen seit es das Angebot auch in Gransee gibt.

Bereits mehr als 70 Musikschüler vom Kindes- bis zum Seniorenalter lernen derzeit am Strittmatter-Gymnasium, wie sie mit Klavier, Gitarre und Stimme schöne Klänge erzeugen. Viele kommen auch von auswärts, anmelden kann sich jeder Interessierte. Seit März 2017 betreibt die Kreismusikschule, die ihren Hauptsitz in Oranienburg hat, dort schon eine feste Außenstelle - auch, damit Eltern in Gransee und Umgebung nicht ganz bis zur Zweigstelle nach Zehdenick fahren müssen, wie Leiter Manfred Schmidt erläutert.

Im Schulgebäude haben vor allem die Gymnasiasten den Vorteil, dass der Musikschulunterricht auch mal in eine Freistunde gelegt werden kann, wie Meike Schmitz berichtet. Sie ist eine von vier Lehrern der Kreismusikschule, die in Gransee tätig sind. Neben Gesang können dort Tanz-, Gitarren- und Klavier- beziehungsweise Keyboardstunden genommen sowie die Kleinsten zur musikalischen Früherziehung angemeldet werden. Dabei bietet die Kooperation beiden Einrichtungen Vorteile: die Musikschule kann die Instrumente des Gymnasiums mitnutzen, ist dafür aber für alles organisatorische wie die Anmeldungen zuständig. "Und Kinder in der musikalischen Früherziehung können bereits das Gymnasium kennenlernen", weiß Meike Schmitz. Auch Schulleiter Dr. Uwe Zietmann hat ein positives Gefühl: "Durch die Musikschule hat die Bedeutung von Musik am Gymnasium noch mal eine andere Dimension bekommen." Da diese an der Granseer Einrichtung schon immer eine große Rolle spielte, hatte er damals die Idee für die Kooperation und stieß damit bei Manfred Schmidt auf offene Ohren. "Mir war es ebenfalls wichtig, über die festen Standorte hinauszugehen", sagt der Leiter der Kreismusikschule.

Auch, weil der Feldversuch am Strittmatter-Gymnasium so erfolgreich ist, plant er weitere Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen. "Wir sind seit Dezember mit der Schule in Löwenberg im Gespräch", so Schmidt. "Und bei Bedarf gehen wir auch gerne in Kitas."