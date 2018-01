Nachfrage steigt, Gästezahl sinkt

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Spontan eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, eine Wanderung zusammenstellen lassen, den Familienurlaub planen - die Zahl der Menschen, die bei diesen Anliegen die Tourist-Information Grünheide aufsuchen, steigt. 2832 Gäste zählte das Büro am Marktplatz 2017. 2015 waren es noch fast 1000 weniger.

Patrick Quiel hat gerade eine Imagebroschüre der Gemeinde Grünheide in einen Umschlag gesteckt, um sie zu verschicken. Das Heft, das Lust auf Urlaub zwischen Wald und Seen machen soll, ist beliebt. In einer Auflage von 3000 Stück erschien es 2017. "Einen Verbrauch von 1000 im Jahr muss man rechnen", sagt Diana Bergmann. Sie ist die Tourismusmanagerin der Gemeinde, Quiel ihr Kollege.

Beide haben gut zu tun. Die Zahl der Gäste, die in ihr Büro kommen, steigt. 2832 waren es 2017 insgesamt, im Vorjahr stehen 2685 in der Statistik und 2015 waren es noch 1880.

Meist öffnen Besucher, die schon in Grünheide sind, die Tür, um sich ein Tagesprogramm zusammenstellen zu lassen. "Auch im September und November waren noch viele Wanderer unterwegs, trotz der Stürme", sagt die Tourismusmanagerin, das habe sie etwas erstaunt. "Und selbst im Januar waren schon E-Bikes nachgefragt", ergänzt Parick Quiel. Seit 2015 hat die Tourist-Info sie im Angebot. Damals gab es 17 Ausleihen, 2016 waren es schon 38 und 2017 dann mit 32 wieder etwas weniger. Die E-Bikes sind ganzjährig verfügbar, zwei stehen in Grünheide, bis zu zehn können mit etwas Vorlauf organisiert werden.

Ob es aufgrund der guten Voraussetzungen und den steigenden Gästezahlen in der Tourist-Information auch tatsächlich mehr Touristen in der Gemeinde gibt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Diana Bergmann und Patrick Quiel erfassen die Zahlen der rund 40 Gastgeber, die sie in ihrem Verzeichnis haben, nicht.

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg berücksichtigt nur die Gäste in Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten. Dafür weist die Statistik für das Jahr 2017 einen deutlichen Einbruch aus - auch wenn die Dezemberzahlen noch nicht vorliegen (siehe Kasten). Und das schon das zweite Jahr in Folge: Auch 2016 wurden rund 4000 Personen weniger gezählt als 2015. Das hängt höchstwahrscheinlich mit der Schließung des "Hotel am Peetzsee" Anfang 2016 zusammen. Die Gaststätte und Pension "Hupe" in Alt Buchhorst schloss Anfang 2017 - wobei sie in der Statistik nicht auftaucht, weil es dort nur acht Gästebetten gab.

Und dennoch: Das Sterben der Hotels und Gasthäuser hinterlässt seine Spuren. "Es wäre schön, wenn es mit der Gastronomie wieder aufwärts geht", sagt Diana Bergmann. Auf die Frage, wo sie gut essen gehen können, konnte sie den Gästen zuletzt nicht mehr viele Orte in der Gemeinde anbieten. In Grünheide selbst seien nur noch das "Dos Gauchos" in Fangschleuse und das "Akropolis" am Marktplatz gewesen. Besserung ist in Sicht: Bald soll es mindestens eine weitere Adresse geben - die Gemeinde kaufte das "Hotel am Peetzsee" und will es im Mai mit Biergarten, aber weniger Betten wieder eröffnen.