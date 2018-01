Zaun soll Nager vom Park fernhalten

Annemarie Diehr

Steinhöfel (MOZ) Es ist noch gar nicht lange her, da wurden zum Schutz vor Biber-Zähnen 300 Bäume im Schlosspark Steinhöfel mit Maschendraht umzäunt. Seine Wirkung hat der Draht nicht verfehlt: Die Tiere lassen die wertvollsten Bäume im denkmalgeschützten Park in Ruhe - und nagen woanders weiter. "Den Baum haben wir als Ablenkfütterung liegen gelassen", sagt Gärtner Burghardt Schmidt und deutet auf eine von Sturmtief Xavier entwurzelte Silberpappel. "Die wird er in diesem Winter auffressen", vermutet Burghard Schmidt. Früher oder später werden sich die Tiere dann wieder an nicht eingezäunten Bäumen zu schaffen machen. "Es muss dringend etwas unternommen werden", fordert deshalb der Gärtner.

Nach einem Treffen mit Vertretern des Umwelt- und Denkmalamts sowie des Wasser- und Landschaftspflegeverbands "Untere Spree" in der vergangenen Woche schein nun erneut Bewegung in das Bestreben der Gemeinde Steinhöfel gekommen zu sein, die Biber loszuwerden. Drei Familien vermutet Burghardt Schmidt im Park. Um ihrer Herr zu werden, stellt die Gemeinde nun zwei Anträge beim Landkreis.

Der erste soll ihr die Entfernung künftiger Biberdämme ermöglichen. Diese erfordert laut Sascha Gehm, Erster Beigeordneter des Landrats, eine naturschutzrechtliche Erlaubnis. Liegt diese vor, kann die Gemeinde kurzfristig reagieren. "Für die historischen Bäume muss der Wasserstand ständig gleichmäßig sein", erklärt Burghard Schmidt im Hinblick auf das den Park durchziehende Heinersdorfer Fließ. Durch Biberdämme herbeigeführte Schwankungen der Pegelstände könnten zur Vernässung der Baumwurzeln führen.

Der zweite Antrag zielt auf die Entnahme der Tiere. "Das mildeste Mittel wäre eine Entnahme, bei der zugleich die Rückkehr in den Park bestmöglich ausgeschlossen wird", so Gehm. Das Umweltamt schlägt vor, den Park einzuzäunen. Für Burghard Schmidt ist das undenkbar. "Eine Investition, die ökonomischer Unsinn ist", findet der Gärtner. Etwa eineinhalb Kilometer Zaun müsste die Gemeinde in die Erde bringen - Kosten von rund 100000 Euro, schätzt er, seien damit verbunden. Burghard Schmidt hofft auf Widerstand seitens der Denkmalschutzbehörde, baulichen Maßnahmen am historischen Park zuzustimmen.

"Es ist nicht so, dass eine Kompletteinzäunung gefordert wurde", teilt Sascha Gehm mit. Aber: "Eine Entnahme der Biber mittels Lebendfallen kostet nicht wenig Geld. Ohne Absperrung wäre dieses Geld jedes Jahr erneut durch die Gemeinde aufzubringen.""Ich verstehe nicht", wundert sich Schmidt, "warum es nicht möglich sein soll, zehn Hektar Park biberfrei zu halten."