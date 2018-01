Diebstahl und Einbrüche

MOZ

Erkner/Woltersdorf (MOZ) In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Renault Transporter im Hohenbinder Weg in Erkner gestohlen. Sie hinterlassen dem Besitzer einen Schaden von ungefähr 18 000 Euro. Die Polizeibeamten haben die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. Aus derselben Nacht meldete die Polizei am Donnerstag zwei ausgeräumte Autos aus Woltersdorf. In der Straße An der Schleuse und in der Kalkseestraße waren insgesamt drei VW betroffen. Die Täter bauten in allen Fällen die festinstallierten Radio- und Navigationsgeräte aus. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.