Kneipp spiegelt sich im Außengelände

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Anfang Februar möchte die Stadt die Entwurfsplanung der Außenanlagen für den Neubau der Kneipp-Kita beim Landkreis zur Genehmigung einreichen. Die beauftragte Landschaftsarchitektin stellte diese zur Stadtverordnetensitzung am Mittwoch nochmals vor und erhielt den Beifall des Gremiums.

Ein wunderschöner bunter Schmetterling sitzt auf einer Kinderhand. Dieses Bild - an die Wand des Ratssaales geworfen - eröffnete die Präsentation der Landschaftsarchitektin zur jüngsten Stadtverordnetensitzung am Mittwoch. Sie habe eigens einige Fotos zur Illustration eingefügt, erklärte Johanna Wirth scherzhaft, damit es keinem langweilig werde.

Denn nicht das erste Mal erläuterte die Waldsieversdorferin die Entwurfsplanung für die Außenanlagen am künftigen Kita-Neubau Weinbergsweg. Die von der Stadt beauftragte Fachfrau hat ihre Zeichnungen auch in den entsprechenden Fachausschüssen diskutiert, schon der Vorentwurf passierte die Ratsversammlung. Nun waren letzte kleine Änderungen eingeflossen, bevor die Unterlagen in den nächsten Wochen an den Landkreis zur Genehmigung gehen sollen.

Zu den Außenanlagen zählt auch die Zufahrt über den Weg zur Turnhalle. Für diesen Part wurde das Ingenieurbüro für Bauplanung Eggersdorf als Subunternehmen eingebunden. Dieser Weg solle und müsse grundhaft ausgebaut werden, betonte die Planerin, denn schon jetzt werde dieser Straßenast vom Weinbergsweg aus durch die Baufahrzeuge ziemlich ramponiert. Anfallendes Regenwasser werde über Seitengefälle und Rinnen in die Natur abgeleitet.

Beidseits der Einfahrt zu Turnhalle und Kita ordnet Johanna Wirth die Mindestanzahl von Parkplätzen an: zwei für Menschen mit Behinderungen sowie zwölf weitere für Eltern und andere Besucher. "Durch Umverlegung können auch zwei Bäume am Parkplatz erhalten werden", sagte sie.

Weiter als bis zum Eingang kommen Anlieger per Auto nicht. Immerhin überschneiden sich im angrenzenden Bereich der obere Schulhof und der Eingangsbereich der Kita. Basketballkorb und Tischtennisplatte sollen auf dem Schulhof auch wieder aufgestellt werden, versicherte die Landschaftsarchitektin. Das Fußballfeld bleibe ohnehin unangetastet.

Das Essen zur Versorgung der Kitakinder wird auf Transportkarren umgeladen. Das kleine Rondell, das Wirth im Eingangsbereich zur Kita ansiedelt, wird überdies durch einen Zaun vom Schulhofbereich getrennt. Dahinter befindet sich auch eine überdachte Fahrradabstellung.

Hier zeichnet sich bereits die naturnahe Gestaltung des Kita-Außenbereichs an. Unversiegeltes Gelände, wassergebundene Wegedecken und Feldsteine, "die ein Stadtverordneter sponsert", betonte die Planerin. Diese Art der Gestaltung sei weder Mode noch erfolge sie auf Sonderwunsch: "Das fordert selbst das Brandenburgische Kita-Gesetz", bezog sie sich auf ihren Entwurf, der "in Abstimmung mit der Kita-Leitung und unter Beteiligung eines engagierten Sportlehrers der Grundschule, Martin Swoboda", entstanden sei.

Das Kita-Spielgelände berücksichtigt alle fünf Säulen der Kneipp-Lehre, erläuterte Wirth. So ziehe der Matsch-Spielplatz vom alten Kita-Standort natürlich hierhe um, ebenso wie das Tretbecken (Säule "Wasser"). Ein Kräuterbeet ist eingeordnet und Gehölze wie Johannisbeere oder Haselnuss tragen der Säule "Pflanzen" Rechnung. Das Hochbeet berücksichtigt die Säule "Ernährung", die Schaukeln und Kletterangebote den Part "Bewegung". Zur Säule "Lebensordnung", in der Kinder selbst ordnen und ausprobieren sollen, ist beispielsweise die Naturbaustelle gedacht.

Den Schulsport im Freien betreffend, sind nördlich der bestehenden Skaterfläche neue Anlagen im Entwurf vorgesehen: daran anschließend ein Multifunktionssportplatz mit anliegender Laufbahn auf Kunststoffbelag sowie dahinter eine mit Sand befestigte Volleyball-Fläche.

Buckow wolle seine Hausaufgaben rechtzeitig gemacht haben, bettete der Bürgermeister den mit Beifall quittierten Entwurf ins Gesamtvorhaben ein. "Damit wir nach Abschluss der Arbeiten zum Neubau der Kneipp-Kita am Jahresende vielleicht noch mit der Außengestaltung beginnen können."