Die gespaltene Nation

Peter DeThier

Washington (MOZ) Was während des Wahlkampfes kaum einer für möglich gehalten hatte: Der Immobilien-Tycoon Donald Trump gewann im November 2016 die amerikanische Präsidentenwahl. Am 20. Januar vor einem Jahr zog er ins Weiße Haus ein - und hält seither die Welt in Atem.

Nach genau einem Jahr als US-Präsident ist Donald Trump fest davon überzeugt, mehr geleistet zu haben als jeder seiner 44 Vorgänger. Gewiss hat er die umfassendste Steuerreform seit 1986 durch den Kongress gepeitscht. Auch trägt diese bereits Früchte, etwa in Form von Neueinstellungen sowie Auslandsgewinnen, die nun in die USA zurückgeführt werden. Sieht man aber von diesem einen Glanzlicht ab, dann überwiegen die Tiefpunkte.

Der populistische Ansatz und sein polarisierender Regierungsstil haben die Nation nach außen isoliert und innen tief gespalten. Sie haben zudem einen latenten Rassismus mobilisiert, der unter früheren Präsidenten dem Gebot der politischen Korrektheit gewichen war. Zu befürchten ist, dass die Kluft innerhalb der US-Gesellschaft immer tiefer wird.

Während der Übergangsphase zwischen Wahl und Amtseinführung ließ Trump vorsichtigen Optimismus aufkommen. Beim ersten Treffen mit seinem Vorgänger Barack Obama schien der neu gewählte Präsident überwältigt zu sein und zeigte sich ungewohnt bescheiden. Viele hofften, dass auf den rabiaten Wahlkämpfer Trump ein gemäßigter Regierungschef folgen würde.

Mit seiner reißerischen Rede anlässlich der Vereidigung begrub Trump aber sämtliche Hoffnungen, dass er auf Konsens setzen und vor allem mit langjährigen Partnern im Ausland zusammenarbeiten würde. In den zwölf Monaten seit der provokanten Ansprache hat er die schlimmsten Befürchtungen sogar übertroffen. Vom ersten Tag an wies Trump Merkmale eines totalitären Regimes auf. Mit der Diskreditierung angesehener Medienorganisationen, der Kommunikation über Twitter und dem Leugnen unbestreitbarer Fakten, versucht der Präsident bis heute, die Pressefreiheit zu unterlaufen. Auch scherte ihn nicht im Geringsten, dass der wiederholte Anlauf, ein undifferenziertes Einreiseverbot für sämtliche Menschen aus vorwiegend muslimischen Nationen durchzusetzen, gegen die Verfassung verstieß.

Beruhigende Beweise für die Intaktheit des Rechtsstaats lieferten immerhin Gerichte, die wiederholt Trumps Dekrete aufhoben. Gleichwohl wird seiner politischen Agenda dienlich sein, dass der Präsident den konservativen Richter Neil Gorsuch zum Mitglied des Obersten Gerichtshofs ernennen konnte. Dadurch wurde der Weg frei für das Inkrafttreten eines neues Einreiseverbots. Zudem könnte der Supreme Court künftig zahlreiche andere gesellschaftlich relevante Grundsatzentscheidungen treffen, etwa über Abtreibung, Rechte für Lesben und Schwule oder die Legalität von Marihuana.

Mit der Aufkündigung des transpazifischen Handelsabkommens TPP sowie dem Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen bewies Trump schließlich der internationalen Staatengemeinschaft, dass der Schlachtruf "America First" faktisch mit Isolationismus gleichzusetzen ist. Mit missionarischem Eifer war er zudem bemüht, die gesamte Agenda seines Vorgängers zu kippen - von dem Versuch, die Gesundheitsreform Obamacare aufzuschnüren über den Rückzug aus der alternativen Energie bis hin zur Männerfreundschaft mit Wladimir Putin und dem unkritischen Schulterschluss mit Israel.

So sehr das Bemühen, etablierte politische Strukturen aufzubrechen, seine Wähler begeistert, hat Trump zugleich eine gefährliche Destabilisierung heraufbeschworen. Dass sein Narzissmus dem Präsidenten den Blick für die möglichen Folgen seines Handelns versperrt, das beweist der kindische, aber gefährliche verbale Schlagabtausch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Zu Instabilität hat er auch im Inland beigetragen, etwa durch den Umgang mit weißen Rassisten. Nach den Neo-Nazi Demonstrationen und Gegenprotesten in Charlottesville meinte der Präsident, dass es "auf beiden Seiten gute Leute gibt". Indem er nun über Staaten mit überwiegend dunkelhäutiger Bevölkerung als "Dreckslochländer" schimpfte, hat er die Rassenspannungen weiter angeheizt.

Noch nie hat es zwischen aufeinander folgenden Präsidenten einen so dramatischen Kontrast wie zwischen dem Einiger Obama und dessen polarisierendem Nachfolger gegeben. Hinweise, dass er im zweiten Jahr einen ruhigeren, weniger chaotischen Kurs steuern könnte, hat der 45. Präsident keine gegeben.