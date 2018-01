Colditz setzt Siegesserie im Turnier fort

Siegfried Leske

Neuenhagen (gfr) So, wie er im alten Jahr mit drei Tagessiegen glänzte, so setzte er im neuen Jahr seine Siegesserie fort. Manfred Colditz, der Senior der Neuenhagener Skatturniere, verbuchte bereits am ersten Spieltag zwei Tagessiege. Er ließ Fritz Stolle (Neuenhagen) und Uwe Schmidt (Petershagen) genau so wie Henri Lewicki (Hoppegarten) und Klaus Kasulke als Debütant der Neuenhagener Skatturniere keine Chance. Und der Berliner stand sogar zum Abschluss des ersten Spieltages vor einem seltenen Hattrick. Diese Chance bestand nach der ersten Runde durchaus. Knapp lag er vor seinem ärgsten Verfolger Andreas Schön (Neuenhagen).

Die Hoffnung auf den Hattrick schwand, denn Andreas Schön gestaltete fast alle Spiele zwei- und vierfach, so dass Manfred Colditz fairerweise dem Neuenhagener den Vortritt lassen musste.

2398 Punkte für Andreas Schön bedeuteten den Tagessieg vor Manfred Colditz mit 2227 Punkten. Den dritten Platz sicherte sich klar Norbert Gugelmann (Neuenhagen/2164 Punkte) vor Jürgen Grabs (Berlin/1917 Punkte).

Weitere Spieltage sind am 9. Februar ab 18 Uhr, am 11. Februar ab 10 Uhr und am 12. Februar ab 18 Uhr.