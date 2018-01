Studenten präsentieren Ideen zur Nachnutzung des Kremmener Klubhauses

Marco Winkler

Kremmen (OGA) Am Donnerstag stellten in Kremmen 17 Studenten der Fachhochschule Potsdam die Resultate ihrer Ideenwerkstatt vor mehr als 50 Interessierten vor. Die zuvor gestellte Aufgabe: architektonische Konzepte zum Erhalt des dem Verfall preisgegebenen Klubhauses erstellen.

"Es sind nicht nur Entwürfe", sagte Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz nach der Präsentation. "Die Studenten haben Hoffnung in die Stadt gebracht." Im Juni vorigen Jahres zog er mit einer Filiale ins Erdgeschoss des Klubhauses. Die oberen Etagen samt großem Tanzsaal warten nach wie vor auf eine Nachnutzung. Das 1850 erbaute und nach einem Brand 50 Jahre später dreigeschossig neu errichtete Bauwerk wurde in den vergangenenen Jahren immer wieder vor dem Einsturz bewahrt. Fassade und Dach wurden für 375000 Euro saniert, das Erdgeschoss für 850000 Euro ausgebaut. Land und Bund teilten sich zu gleichen Teilen 80 Prozent der Kosten, den Rest brachte Kremmen auf. "Es gibt Hochrechnungen für einen dritten Bauabschnitt", sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Donnerstag. Diese lägen zwischen 1,4 und 1,7 Millionen Euro.

Die Studenten des Master-Studiengangs Bauerhaltung, die seit Oktober 2017 an ihren Projekten arbeiteten, hatten die Aufgabe, in ihr Konzept für das denkmalgeschützte Haus die Stadtbibliothek und einen Bürgertreff einzubeziehen. Zudem sollen sie den großen Saal erhalten, in dem vor 17 Jahren noch der Karneval Club Kremmen Rot-Weiss seine Prunksitzung veranstaltete.

Die drei Projekte im Überblick:

¦ Haus der Begegnung: Es ist die vielleicht ambitionierteste Idee. Die Studenten schlagen vor, die Hälfte des Daches abzutragen, um mit einer neuen Dachform 200 zusätzliche Quadratmeter an Fläche zu gewinnen. "Das abgetragene Material wollen wir aufarbeiten und beispielsweise für die Holz-Lamellen-Fassade des Neubaus verwenden", so Studentin Lisa. Im Erdgeschoss soll ein Lese-Café mit Terrasse entstehen, die Plentz nutzen könnte. Durch den Anbau wird ein 13 Meter hohes Atrium geschaffen, das die Ebenen miteinander verbindet. Im ersten Obergeschoss ist ein Seminarraum geplant. Der Tanzsaal soll weitestgehend so belassen, aber saniert werden. Kaminzimmer und Jugendtreff befinden sich in Etage zwei. Ein Teil der Bibliothek ist auf dieser Höhe im Anbau geplant. Höhepunkt ist die Maisonette-Bücherei im ausgebauten Dachgeschoss. Der gesamte Baukörper entsteht in Holztafelbauweise. Die Fassade ist mit Solarmodulen ausgestattet. Grob geschätzte Kosten: zwei Millionen Euro.

¦ BücherKlub: Die Studenten wollen so wenig wie möglich in den Bestand des Hauses eingreifen. Deshalb soll es einen großzügigen Anbau, ebenfalls mit Atrium, geben. Der Altbau wird saniert, Stuck und alte Farben werden wiederhergestellt. Das neue Gebäude - innen weiß - mit einem Flachdach und einer Klinkerfassade soll sich vom alten Backsteinhaus abheben. Der Bürgertreff kommt im Foyer unter. Die meiste Fläche, immerhin 300 Quadratmeter, nimmt die lichtdurchflutete Bibliothek im Neubau ein. Eine erste Kostenschätzung für das Vorhaben liegt zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro.

¦ Neue Verbindung der alten Mitte: Der L-förmige Altbau soll nach diesem Konzept zu einem Würfel werden. Im Erdgeschoss werden Gäste der Bibliothek empfangen und eine Abendkasse installiert. Die Bibliothek kommt im ersten Geschoss des Neubaus unter, im zweiten werden Kinder- und Jugendliteratur sowie der Bürgertreff angeboten. Den Saal wollen die Studenten behutsam restaurieren. Das Besondere an ihrem Entwurf ist die Glasfront des Neubaus. Im Garten soll ein Pavillon für gastronomische Events entstehen. Geschätzte Gesamtkosten: rund 1,8 Millionen Euro.

Alle Studenten achteten bei ihren Entwürfen auf Schall- und Brandschutz. Nicht alle beschäftigten sich jedoch mit den Hürden des Denkmalschutzes. Doch eine Eins-zu-eins-Umsetzung wird es sowieso nicht geben. "Ihre Ideen und unsere Ideen ergeben am Ende hoffentlich ein gutes Projekt", so Gerhard Eisele, einer der mitwirkenden Professoren.

Die Präsentationen sind noch bis zum 31. Januar in der Tourismusinformation Kremmen im Scheunenviertel zu sehen. Besucher können hier auch ihre Meinung abgeben. Eine Jury aus neun Preisrichtern wird am 25. Januar den für sie besten Entwurf küren. Busse überbringt am 31. Januar die Nachricht in Potsdam. "Schon 2019 oder 2020 könnten wir dann theoretisch damit anfangen, alles herzurichten", sagte Busse im vorigen Oktober dieser Zeitung. Eine Baugenehmigung für das Gebäude liege auch schon vor, so Bauamtsleiterin Susanne Tamms.