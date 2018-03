Siegmar Bessert

Eberswalde (MOZ) Riesenjubel bei den Finower Tischtennis-Fans. Mit einem 9:3 gegen Tabellennachbar Blau-Gold Berlin in der Verbandsoberliga Ost haben sich die Männer von TTC Finow den Klassenerhalt gesichert.

Bis in die Haarspitzen konzentriert, wurden alle drei Eingangsdoppel gewonnen. Auch die ersten fünf Einzel durch Holm Kirsten, Philipp Höhn, Bernhard Thiel, Erik Kirsten und Tobias Marggraf waren eine Beute der Hausherren. Lediglich Höhn musste gegen Carsten Lüdicke, Spitzenmann der Gäste, über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen, gewann mit 11:7 den Entscheidungssatz. Die Zuschauer waren aus dem Häuschen und feierten ihr Team mit lauten Sprechchören und Dauerapplaus, denn der TTC führte sensationell 8:0 und brauchte noch einen Einzelsieg zum Erfolg. Doch die sympathischen Berliner steckten nicht auf. Andrè Fehlinger, der sich nach gewonnenem erstem Satz leicht verletzte, verlor gegen Hossein Galparavan-Therani 1:3. In einem tollen Match unterlag Holm Kirsten gegen Carsten Lüdicke mit 2:3. Was die Zuschauer in dem Spiel geboten bekamen, sieht man nicht alle Tage. Lang anhaltender Beifall der Fans brachte die Heinz-Seeger-Halle zum Beben. Auch Philipp Höhn und Johannes Scholz lieferten sich einen heißen Kampf. Nach 0:2-Rückstand kämpfte sich der Finower zum 2:2-Ausgleich heran, musste dann aber seinem Gegner doch noch zum 3:2-Sieg gratulieren. Dies war zugleich der letzte Punkt für Blau-Gold, denn Bernhard Thiel gewann auch sein zweites Einzel gegen Thomas Schmidt und stellte so den 9:3-Endstand sicher. Finows "Oldie" Thiel hat im mittleren Paarkreuz mit 12:2 Spielen eine tolle Rückrunde gespielt. Die Fans sahen guten Tischtennis-Sport, woran auch die Gäste ihren Anteil hatten. Damit haben die Finower vier Punkte Vorsprung auf Blau-Gold und können am letzten Spieltag gegen Spitzenreiter TSV Stahnsdorf die Saison locker ausklingen lassen. Natürlich wurde der Klassenerhalt gebührend gefeiert.

Spannend bleibt der Kampf um Platz 8, der zu Relegationsspielen um den Klassenerhalt berechtigt. Blau-Gold muss am letzten Spieltag zu den Füchsen Berlin und Eintracht Südring zum TT-Team Cottbus.