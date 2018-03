ESV Eberswalde sichert Platz 3 der Landesliga

Stephan Modrow

Eberswalde (MOZ) Zum achten Punktspiel in der Schach-Landesliga empfing der ESV Eberswalde I das Team vom ES Empor Potsdam II. Beide Mannschaften mussten aufgrund fehlender Stammkräfte auf Ersatzspieler zurückgreifen. Für die Waldstädter galt es den Podestplatz abzusichern. Und dies gelang mit einem 4:4.

An den Brettern 2 und 3 trennten sich Hardy Sydow und Roy Mirke von ihren Gegnern schnell Remis. Mit einer ausgekämpften Partie bis ins Bauernendspiel folgte Stephan Modrow mit dem gleichen Ergebnis. Detlef Zoll als Schwarzer erkämpfte sich ebenfalls den halben Punkt. Den gegnerischen Königsangriff wehrte er ab. Die Partie verflachte danach sehr schnell.

Am achten Brett opferte Torsten Lehmann eine Figur für zwei Bauern um einen aussichtsreichen Königsangriff auszuführen. Er übersah aber einen gegnerischen Verteidigungszug, der die Stellung und Materialvorteil zusammenhielt. Lehmann gab sich geschlagen.

Postwendend glich Maximilian Mätzkow am Spitzenbrett aus. Das drohende Matt konnte sein Potsdamer Gegner nicht mehr abwehren. Nach turbulentem Verlauf im Mittelspiel bekam Timo Jesse ein Turm-Läufer-Endspiel mit Minusbauern aufs Brett. Sein Gegner positionierte sich so unglücklich, dass Jesse eine Mattstellung aufbaute und gewann.

Als Letzter spielte Stephan Roeschert an Brett sechs. Er wickelte in ein Damenendspiel mit drei Bauern auf dem Königsflügel ab, was objektiv Remis sein sollte und zwei Mannschaftspunkte für die Eberswalder bedeutet hätte. Roeschert ließ sich von seinem starken Gegner doch noch überlisten und brachte sich um die Früchte seiner bis dahin gut gespielten Partie. Damit endete die Begegnung 4:4, und dies bedeutet für den ESV I mindestens Platz 3 in der Landesliga.

In der Regionalliga Nord gewann der ESV Eberswalde II beim SC Oranienburg IV glatt mit 8:0 und steht damit zwei Spieltage vor Saisonende als Aufsteiger in die Landesklasse fest.

In der Regionalliga Ost schließlich gewann die dritte Mannschaft der Barnimer bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt mit 5,5:2,5, wobei kein Gäste-Spieler seine Partie verlor.