Graffiti verschönert Stromkästen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt. Mit ganz vielen Dosen ist Mathias Andert am Montag durch Eisenhüttenstadt gezogen und hat die Stadt mit Graffiti bunter gemacht, und zwar ganz legal. Im Auftrag der Stadtwerke hat der Künstler aus Brandenburg/Havel mehrere Stromverteilerkästen mit besonderen Motiven verschönert. „Das sind hochwertige Acryllacke“, erklärt Andert, während er in der Kirschplantage gerade die Stacheln eines Igels auf den Verteilerkasten sprüht. „Die Bilder sollten so 10 bis 15 Jahre halten.“

Die Kinder der Marienkäfergruppe der Kita „Haus Sonnenhügel“ würde das freuen. Sie sind am Montag extra in der Kirschplantage vorbeigekommen, weil sie dort künftig als Stromverteilerkasten-Wächter fungieren werden. Schon vorher hatten sie dem Künstler mitgeteilt, dass sie sich einen Igel als Motiv wünschen. „Wir haben ein Jahresprojekt, bei dem es um den Igel Willi geht“, erklärt Erzieherin Petra Noack, während die Jungen und Mädchen gleich noch ein Igellied trällern.

Kurz zuvor haben sie sich noch einen weiteren Verteilerkasten in der Kirschplantage angesehen. Den zieren ganz passend ein paar knallrote Kirschen. „Ich versuche natürlich immer, dass das Motiv zur Umgebung passt“, versichert Mathias Andert, der vor zwei Jahren schon die lange Mauer in der Oderlandstraße angesprüht hat. Natürlich alles im Auftrag der Stadtwerke.

Etwa eine Stunde dauert es, das Kunstwerk auf den eher kleinen Verteilerkasten zu sprühen. „Herr Andert war heute auch schon im Neuzeller Landweg, in der Poststraße und in der Erich-Weinert-Allee aktiv“, sagt Sophie Schulz von den Stadtwerken. Insgesamt 16 beschmierte oder kahle Verteilerkästen sollen in diesem Jahr gestaltet werden – mal mit Blumen, mit Tieren oder anderen kreativen Ideen.

Die Auswahl der Stromkästen erfolgte Sophie Schulz zufolge bewusst an gut frequentierten Orten oder in der Nähe von Kindergärten und Schulen. Jedes Jahr werden nämlich neue Stromverteilerkastenpatenschaften vergeben. „Kitas und Schulen können sich jetzt wieder bei uns bewerben“, sagt die Stadtwerke-Mitarbeiterin. Die Kinder und Jugendlichen sollen dann regelmäßig ein Auge auf die Kästen werfen und sichtbare Mängel, witterungsbedingte Schäden oder Vandalismus unverzüglich den Stadtwerken mitteilen.

Im Stadtgebiet verteilt gibt es 571 solcher Verteilerkästen. 96 davon werden mit Graffiti verschönert sein, wenn Mathias Andert die jüngste Aktion beendet hat. Es bleibt also noch einiges zu tun in den kommenden Jahren.