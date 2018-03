Versöhnlicher Saisonabschluss

Roland Hanke / Sarah Noack

Cottbus/Storkow (MOZ) Die Volleyballerinnen des VC Storkow beenden die Saison in der Landesliga Süd auf Platz 3. Ihnen gelangen am letzten Spieltag noch zwei Siege in fremden Gefilden.

Beim Auswärtsturnier in Cottbus gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Noack jeweils 3:0 gegen den Tabellenletzten VC Luckenwalder Engel und den gastgebenden Vorletzten SV Energie IV. Die Storkower Damen traten krankheitsbedingt nur mit sechs Spielerinnen zum Saisonabschluss in der Lausitz an.

Die erste Begegnung gegen die Luckenwalder Engel war wenig spektakulär und bereitet Storkow keine größeren Probleme. Mit 10, 15 und 11 Punkten waren die Gegnerinnen aus Luckenwalde weit von einem Satzgewinn entfernt und schonten somit die Kräfte der VCS-Frauen.

In der Partie gegen den Gastgeber Energie Cottbus IV holte sich das Storkower Team um Kapitänin Maren Januschkewitz den ersten und zweiten Satz wieder klar mit 25:14 und 25:15, in denen Silvia Ziesig und Laura Kurze mit Aufschlagserien glänzten.

Der dritte Satz begann mit einigen Schwierigkeiten auf Seiten der Storkowerinnen, was den Gegner stark machte. Die Storchenstädterinnen fabrizierten viele eigene Fehler und kamen beim 8:12 in einen Vier-Punkte-Rückstand. Trainer Noack nahm eine Auszeit und motivierte sein Team nochmals, um noch einen 3:0-Sieg einzufahren. Die Storkowerinnen kämpften und kamen auf 24:24 heran. Maren Januschkewitz machte sichere Aufschläge und bescherte ihrem Team das 26:24.

"Mit dem dritten Platz können wir am Ende einer recht turbulenten Saison zufrieden sein", sagt Andreas Noack, der auch Chef des VC Storkow ist. "Wir mussten immer wieder auf Spielerinnen wegen Verletzungen, Krankheit oder Arbeit verzichten. Das hat sich schon bemerkbar gemacht. Trotzdem haben wir nach etwas holprigem Start in der zweiten Saisonhälfte an Fahrt aufgenommen. Da ist die um einen Rang bessere Platzierung gegenüber der vorigen Saison sehr gut."

Etwas ärgerlich sei es allerdings, dass das Team nur mit einem Punkt Rückstand auf die BSG Stahl Eisenhüttenstadt den zweiten Rang knapp verpasste. Klarer Staffelsieger wurde der 1.VC Herzberg - 20Zähler vor den Storkowerinnen.

Jetzt wollen die VCS-Volleyballerinnen noch etwas weiter trainieren. Danach steht noch die gemeinsame Abschlussfeier beim Trainer auf dem Programm, ehe es in die Pause geht. Und ab dem Sommer beginnt dann wieder die Vorbereitung.