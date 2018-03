Große Freude bei den Landesmeistern

Kai Beißer

Erkner (MOZ) Die Volleyballerinnen des VSV Grün-Weiß Erkner haben sich mit zwei abschließenden Heimsiegen den Meistertitel in der Brandenburgliga gesichert. Der Saarower VSV schob sich noch auf Platz 3 der Abschlusstabelle.

"Landesmeister, Landesmeister, he, he", riefen und hüpften die Erkneraner Volleyballerinnen nach dem 3:1 (21:25, 25:8, 25:18, 25:20) über den VSB offensiv Eisenhüttenstadt im Kreis. Denn dank der drei Punkte stand fest, dass den Randberlinerinnen der Titel nicht mehr zu nehmen war. Unabhängig davon, dass im Fernduell der ärgste Kontrahent, der SC Potsdam III, beim 2:3 gegen die Bad Saarowerinnen patzte.

Die Grün-Weiß-Damen waren zwar als Spitzenreiter in diesen letzten Spieltag der Brandenburgliga gegangen, dennoch ist ihr Titelgewinn eine gehörige Überraschung. Schließlich firmierte die Mannschaft von Trainer Michel Küchler nach dem Rückzug des Drittliga-Teams des Vereins quasi von einen Tag auf den anderen als Erkner I, lag nach dem ersten Saisondrittel nur auf Platz 6 des Neunerfeldes, legte dann aber eine bemerkenswerte Erfolgsserie hin.

Dennoch war der Heimspieltag in der kleinen Schulturnhalle in der Langen Straße kein Selbstläufer. Immerhin hatten die Randberlinerinnen gegen VSB offensiv in der Saison zweimal in vier Sätzen verloren. "Wir wollen Meister werden, unbedingt", sagte ein sichtlich nervöser Küchler vor der Partie. Das Thema Regionalliga-Aufstieg war im Übrigen zuvor bewusst nicht thematisiert worden, "um den Druck nicht noch mehr zu erhöhen und nicht darüber zu diskutieren, ehe es wirklich in Sack und Tüten ist".

Die Eisenhüttenstädterinnen, die ihre eigene minimale Titelchance mit einem 2:3 (-20, 23, -17, 15, -14) in der Auftaktpartie gegen Motor Hennigsdorf verspielt hatten, lagen im ersten Satz durchweg vor (9:5, 17:7, 20:14, 22:20) und machten durch einen Angriffsball von Vivien Busch die Führung perfekt. "Wir waren in allem einen Schritt zu spät", analysierte der Erkneraner Trainer hinterher, "aber die Mädels haben auch zugegeben, dass sie unheimlich nervös waren, zuletzt angesichts der ungewohnt großen Kulisse. Ich habe nur gesagt: ,Die sind alle da, um euch anzufeuern, euch zu unterstützen. Niemand ist enttäuscht, wenn mal eine Aktion misslingt."

Im zweiten Durchgang hatte sich der VSV denn auch gefunden. Aufschlag und Annahmespiel funktionierten besser, und im Angriff zahlte sich eine leicht veränderte taktische Aufstellung aus. Nach zwei deutlichen Satzgewinnen war der Titel zum Greifen nah. Durchgang vier verlief jedoch noch einmal sehr ausgeglichen (5:5, 11.11, 15:15, 16:18, 18:18, 18:20, 21:20). Der VSB nahm eine Auszeit, es wurde lauter, emotionaler. Die vor der Saison vom VC Strausberg aus der Landesliga nach Erkner gewechselte Mittelblockerin Karoline Hackenschmidt kam mit ihrem Angriff durch, dann schickte die Altlandsbergerin gleich noch ein Aufschlag-Ass hinterher. Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Doppelblock von Susann Etzold und Sabine Siebert - der Rest war Jubel bei Fans und Spielerinnen.

"Sie haben sich das so sehr verdient, zuletzt im Training alle noch eine Schippe drauf gepackt", betonte ein erleichterter Michel Küchler wenig später im Kabinengang. Über den Aufstieg soll übrigens am Donnerstag entschieden werden. Es wäre der dritte in sieben Jahren für die Mannschaft. "Viele, aber doch längst nicht alle sind dafür", weiß der 29-Jährige. Ein halbes Dutzend Spielerinnen ist seit Landesklasse-Zeiten dabei.

Es zeugt von wenig Fingerspitzengefühl seitens des Verbandes, dass die Meldefrist für die 4. Liga bereits am vergangenen Mittwoch abgelaufen war. Die Erkneranerinnen haben die Option gezogen, ebenso wie der VSB offensiv, der als Tabellenvierter am 28. April eine Aufstiegs-Relegation spielen wird. "Unser Ziel war ein Platz im Mittelfeld. Insofern ist unser Abschneiden schon fast sensationell", sagte Tina Juderjahn, eine der drei gestandenen Spielertrainerinnen der jungen Eisenhüttenstädter Truppe.

Eigentlich hätte der Saarower VSV das Anrecht auf die Relegation. Die Damen vom Scharmützelsee gewannen in Cottbus gegen Energie II (Durchschnittsalter 17 Jahre) in drei Sätzen und in fünf gegen den SC Potsdam III (15:4 ! im Tiebreak) und kletterten noch auf Platz 3. "Aber wir hatten in der Saison einen ziemlichen personellen Umbruch zu verkraften. So steht uns mit Stamm-Mittelblockerin Marilyn Meier eine unserer wichtigsten Stützen nicht mehr zur Verfügung", erläutert Christian Diedrich. "Man muss das also realistisch sehen. Und ehe wir in der Regionalliga von Beginn an nur ums Überleben kämpfen, haben wir uns dagegen entschieden. Der neue Trainer, der zuletzt die Männer der BSG Pneumant Fürstenwalde ebenfalls in der Brandenburgliga betreute, ist aber durchaus zufrieden mit seiner Premieren-Saison. "Ziel war Platz eins bis drei, und das haben wir geschafft, wenn am Ende auch mit etwas Glück." Die junge Potsdamer Mannschaft, Nordostdeutscher Meister der U18, verzichtet als Tabellenzweiter ebenfalls auf die Relegation.

Noch einmal zurück zu den Erkneranerinnen, die auch ihr erstes Spiel als neuer Landesmeister gewannen. Allerdings war das 3:2 (-24, 18, -23, 22, 7) gegen die Hennigsdorferinnen überschattet von unzähligen ärgerlichen Schiedsrichter-Entscheidungen. "Bestimmt mehr als 30 Mal wurden auf beiden Seiten saubere Zuspiele abgepfiffen", monierte Küchler. Hinterher aber war das alles vergessen, stieß er nach acht Stunden Volleyball mit seinem Trainerkollegen Osmar Talkowsky an.

Für die Meistermannschaft ging der Tag derweil im wieder-eröffneten "Bechsteins di Piano" bei "dem einen oder anderen Sambuca und Amaretto" in die Verlängerung ...