Qualifikation erreicht für 2. Junior Masters

Yvonne Bunke

Filderstadt (MOZ) Mit guten Ergebnissen im Gepäck sind zwei Juniorinnen der Kunstradmädchen der SG Rauen von den 1.Junior Masters zurückgekehrt. Isabelle Keller und Julia Bunke hatten bei den Landesmeisterschaften die Qualifikationspunkte für den Wettkampf des RV Edelweiß Bonladen in Filderstadt (Baden-Württemberg) erreicht. Insgesamt waren dort 67Starts aus der nationalen Kunstradspitze gemeldet.

Und die weite Anreise hat sich für die Rauener Sportlerinnen gelohnt. Sie starteten im Zweier Kunstradsport der Juniorinnen mit zwölf weiteren Paaren. Mit den großen Punktvorgaben der starken Konkurrenz konnten Isabelle Keller und Julia Bunke nicht mithalten, standen aber letztendlich doch nicht so schlecht da.

Sie zeigten sich von ihrer besten Seite und fuhren das Programm konzentriert vor den strengen Augen der Bundeskampfrichter vor. Julia und Isabelle konnten ein Konkurrenzpärchen überholen und erzielten eine neue persönliche Bestmarke von 67,83Punkten. Die Rauenerinnen erreichten einen sehr guten zehnten Platz und qualifizierten sich damit für die 2.Junior Masters, die im bayerischen Bruckmühl ausgetragen werden .

Im Einer Kunstradsport der Juniorinnen gingen 37Sportlerinnen an den Start. Von der SG Rauen schaffte Julia Bunke die Qualifikationspunkte von 100Zählern bereits mehrmals in der vergangenen und auch in der laufenden Saison. Hier ist das Starterfeld sehr eng beieinander und jeder kleine Fehler kann wertvolle Punkte kosten und in der Platzierung alles offen lassen.

Julia, im guten Mittelfeld gestartet, musste allerdings bei der vorletzten Übung einmal das Rad verlassen, was ihr am Ende wertvolle Punkte kostete. Sie erreichte mit ausgefahrenen 103,09Zählern den 28.Platz und qualifizierte sich damit ebenfalls für die 2.Junior Masters.

Die gesamte SG Rauen drückt ihren beiden Kunstradfahrerinnen die Daumen für den nächsten großen bundesweiten Wettkampf.