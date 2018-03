Technik und Athletik entscheiden

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei den Ostdeutschen Mehrkampfmeisterschaften im Gewichtheben haben sechs von 20 Frankfurter Nachwuchsathleten in heimischer Halle Medaillen erkämpft. Laura Viol (USC Viadrina) und Fabien Bohm (ASK) wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und holten Gold.

Für Jens Schlieter, Trainer an der Frankfurter Sportschule, war es nicht am wichtigsten, dass alle seine jungen Gewichtheber im Reißen und Stoßen neue Bestleistungen holen. "Fabien Bohm und Drago Siegert haben gerade Verletzungen auskuriert. Wir sind mit dem Gewicht sogar heruntergegangen, um nichts zu riskieren. Wichtig war es, dass sie sechs gültige Versuche zeigen und hohe Technikpunkte erzielen", so der Sportschultrainer.

Zumindest Fabien Bohm vom ASK Frankfurt (Jahrgang 2004), im Vorjahr Zweiter, ist das mit der drittbesten Punktzahl hinter dem Schwedter Iwan Teterjatnik und Jeremy Grießmann (USC) gelungen. Dabei würzte der Rotschopf sein Stoßen doch noch mit einer persönlichen Bestleistung (82 kg). So richtig legte er dann im Athletiktest mit Schlussdreisprung, Ballschocken, Pendellauf und Bankdrücken los und wurde mit 2,4 Punkten Vorsprung Ostdeutscher Mehrkampfmeister vor Teterjatnik. Der leichtgewichtigere Grießmann, der ebenfalls an der Sportschule trainiert, sicherte sich mit Bestleistungen im Stoßen und Reißen am Ende Bronze, Drago Siegert wurde Siebter.

Bei den Mädchen konnte Vorjahressiegerin Laura Viol vom USC Viadrina (Jg. 2005) ebenfalls die Erwartungen der Trainer erfüllen. "Keine ihrer Konkurrentinnen hat in der Technikwertung wie sie acht von möglichen zehn Punkte erhalten. Schade, dass Laura im Stoßen die neue Bestleistung von 70 Kilogramm nicht festhalten konnte, aber im Reißen gelangen ihr erstmals 53 Kilogramm", fasst ihr langjähriger USC-Trainer Daniel Gips die Entwicklung der jetzigen Sportschülerin zusammen, die sich eine Vorsprung von 62 Punkten erarbeitet hatte. Gips lenkt den Blick speziell auf das Bankdrücken. Hier müssen die Athleten für die Maximalpunktzahl 15 Wiederholungen vorweisen. Das Gewicht wird je nach Altersklasse prozentual bestimmt. Laura bewältigte ihre Last von 36 kg (57 Prozent) souverän.

Doch auch die vier erfolgreichen Versuche seines Schützlings Natalie Meyer (Jg. 2004) sind für Gips erwähnenswert. "So viel hat Natalie noch nie geschafft. Schaut man in die Protokolle, schaffen manche Heber gar keinen gültigen Versuch", so der Trainer. Diese Disziplin sei wichtig, um Kraft an Armen und dem Brustmuskel zu entwickeln, "um maximal ausstoßen zu können". Natalie, die durch eine Zerrung im Knie nach dem letzten Einsatz in der Landesliga gehandicapt war, konnte sich immerhin Bronze und damit ihre erste Meisterschaftsmedaille oberhalb der Landesebene sichern.

Groß war die Freude bei ASK-Trainerin Martina Schöneberg angesichts des Kampfgeistes von Lucy Herweg und Sissi Siegert (beide 06). "Sie treiben sich gegenseitig immer an und haben viele neue Bestleistungen geholt, Lucy in allen Disziplinen. Das ist einfach ein toller Wettkampf." Am Ende wurde Lucy mit einer Silbermedaille geehrt, Sissi wurde Vierte.

Auch Niclas Leopold (06) holte für den ASK eine Silbermedaille. Edelmetall verpasste zwar sein Vereinskamerad Tom Hauff, weil er in der Athletik Punkte einbüßte. "Aber Tom war beim Heben überragend. Er hat überall die besten Werte erzielt - bei den Lasten und in der Technik", hebt Martina Schönberg hervor.

Mit dem Gesamtwettkampf war am Ende Stützpunkttrainer Detlef Blasche zufrieden: "Mit 104 Teilnehmern aus vier Bundesländern hatten wir trotz der Grippewelle noch eine sehr gute Beteiligung. Das Niveau war sehr ordentlich, was sich an den vielen gültigen Versuchen zeigt. Reserven gibt es bei vielen in der Technik. Dass Laura und Fabien ihrer Favoritenrolle gerecht geworden sind, ist wirklich schön".

Ergebnisse (Reißen/Stoßen kg/Punkte Heben/Athletikpunkte/Gesamtpunkte:

1. Platz: Laura Viol (USC Viadrina/Jg. 2005) 53/67/253,2/280,8/533,95, Fabien Bohm (ASK/04) 63/82/243,9/301,4/545,31, 2. Platz: Lucy Herweg (ASK/06) 19/26/170,3/249,8/420,04, Niclas Leopold (ASK/06 schwer): 25/34/180,1/169,0/349,06), 3. Platz: Natalie Meyer (USC/04): 36/47/153,9/162,1/316,0, Jeremy Grießmann (USC/04) 49/66/247,2/279,7/526,97, 4. Platz: Christin Bonack (ASK/07), Sissi Siegert (ASK/06), Dylan Barownick (ASK/03), Tom Hauff (ASK/06)