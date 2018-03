Hoher Unterhaltungswert bei Oberliga-Partie

Georgios Tsapanos

Altlandsberg (MOZ) Die Oberliga-Handballer des MTV 1860 Altlandsberg bezwingen den Tabellenzweiten der Liga, HSV Insel Usedom, nach einer wahren Handballschlacht mit 32:29 (17:16). Allen, die das Spektakel verpasst haben, kann versichert werden, wirklich etwas verpasst zu haben.

Das Spiel entwickelte sich ganz anders, als es allgemein erwartet wurde. "Also, das verspricht ja ein ziemlich langweiliger Abend zu werden", murmelte schnell ein Fan in der Altlandsberger Erlengrund-Halle und lehnte sich gemütlich in den Sitz zurück. Die Gäste von der Insel gingen in Führung. Mit dem Altlandsberger 4:3 in der 5. Minute war es aber um die Usedomer Herrlichkeit geschehen. Über 6:3 und 10:7 für die Grün-Weißen stand 19 Minuten nach Anpfiff auf der Altlandsberger Ersatz-Anzeigentafel tatsächlich zu lesen: 16:8 für den MTV. Bis dahin zumindest deutete alles auf ein veritables HSV-Debakel hin. Wirklich gerechnet hatte damit natürlich niemand. Die MTV-Fans nicht und die zahlreich angereisten Fans aus dem Norden erst Recht nicht.

Mussten sie auch nicht. Als hätten die Altlandsberger plötzlich Angst vor dem eigenen bis dahin so wunderbar couragierten Auftritt bekommen, legten sie urplötzlich den Schalter um, aber in die vollkommen falsche Richtung. Nico Cornelius - auch an diesem Tag mal wieder glänzend aufgelegt und mit insgesamt neun Treffern erfolgreichster MTV-Werfer - gelang zwar noch der 17. MTV-Treffer (21.), danach aber allen Altlandsbergern zusammen gar nichts mehr.

Allen Altlandsbergern? Nein. Torsteher Philipp Pohl muss man aus dieser Kollektivschelte ausnehmen. Nur weil er weiter alles hielt, was ansatzweise zu halten war, Sieben-Meter inklusive, durften seine Mannschaftskameraden und er immer noch mit einem Vorsprung in die Pause gehen. Auch wenn der mit 17:16 erheblich geschrumpft war.

Es war, selbst in den Augen der MTV-Fans, beeindruckend zu sehen, wie wenig sich die Usedomer von dem doch erheblichen Rückstand haben beeindrucken lassen. Und wie konsequent sie, obwohl nur mit neun Feldspielern angereist, über den Kampf ins Spiel zurück kehrten.

Überragender Gästeakteur unter dem zunehmend frenetisch werdenden Jubel des Usedomer Anhangs war Dariusz Zajac, der allein in den letzten 120 Sekunden drei Tore erzielte (darunter eben auch den 16:17-Anschlusstreffer) und es über die ganze Partie betrachtet, auf beeindruckende zehn Tore brachte.

Den inoffiziellen Titel des auffälligsten Aktiven des Abends machten ihm allerdings in Durchgang zwei gleich drei Männer auf dem Feld streitig. Zuallererst einmal mehr Altlandsbergs Torhüter Philipp Pohl. Der hatte zwar bereits in der ersten Hälfte herausragend gehalten, legte in der zweiten aber tatsächlich noch zwei, drei Schippen drauf. Er brachte abwechselnd die Gästeangreifer zur Verzweiflung und die MTV-Fans zur Verzückung. Dass die Usedomer trotz der, aus Altlandsberger Sicht, beängstigenden Aufholjagd letztlich nicht mehr Kapital schlagen konnte), war hauptsächlich Pohls Verdienst. Er vermittelte seinen Vorderleuten die Sicherheit, um sich nach einer ca. 15-minütigen mentalen Auszeit wieder zu fangen und ihrerseits spätestens beim Zwischenstand von 25:19 (46.) das Heft des Handelns wieder fest in der Hand zu halten.

Was auch deshalb nicht selbstverständlich war, weil sich zunehmend die beiden Unparteiischen ins Bewusstsein des Publikums und beider Mannschaften pfiffen.

Den beiden jungen Schiedsrichtern drohte die Partie gleich mehrfach zu entgleiten, was sich negativ auf ihr Auftreten auswirkte (zu viele Diskussionsrunden hauptsächlich mit der gegnerischen Bank), als auch ihr Entscheidungsverhalten beeinflusste. Elf Zwei-Minuten-Strafen und eine Disqualifikation (aufgrund der dritten Zeitstrafe) auf Altlandsberger Seite und fünf Zwei-Minuten auf Usedomer Seite gab es.

Letztlich aber haben die MTV-Männer mit diesem Match nachhaltig unter Beweis gestellt, dass es eben doch nicht an der Leistung der Schiedsrichter liegt oder liegen sollte, ob man ein Spiel verliert oder gewinnt.

Die Schützlinge von MTV-Coach Tilo Leibrich ignorierten jedenfalls die Irrungen und Wirrungen der Schiris nach Kräften und ließen sich weder von der 5-1-Abwehr, noch von der offenen Manndeckung der Gäste in der Schlussphase beeindrucken. Selbst als sie in den letzten zehn Minuten mehrfach in doppelter Unterzahl auf dem Feld standen, markierten die Grün-Weißen noch eigene Treffer, legten einen unbändigen Kampfgeist und zum Teil halsbrecherische Einlagen an den Tag, um den Gegnern freiwillig keinen Fußbreit der Erle zu überlassen. Wie dramatisch es in dieser Spitzenbegegnung der Oberliga Ostsee-Spree in Durchgang zwei teilweise zuging, unterstreicht die Tatsache, dass in den letzten 60 Sekunden noch drei Tore fielen. Eines für die Gastgeber, zwei für die Gäste. Am alles in allem hart erkämpften und hochverdienten 32:29-Erfolg der Altlandsberger änderte das aber nichts mehr.

"Das sind die Spiele, die am Ende einer Saison den Unterschied ausmachen", lobte der Altlandsberger Übungsleiter seine Mannschaft mit Recht. "Nicht nur weil sie gewonnen wurden und jede zwei Punkte hoch willkommen sind. Sondern vor allem, weil sie dem eigenen Team nachhaltig vor Augen führen, zu was es in der Gemeinschaft fähig ist. Wir werden alles daran setzen, dieses Niveau bis zum Ende der Saison beizubehalten.