AG Robotik fährt nach Kentucky

Margrit Meier

Rüdersdorf (MOZ) Sie haben seit Ende Dezember Stunden in Raum 111 des Heinitz-Gymnasiums getüftelt. Und dann waren es zwei Minuten, die darüber entschieden haben, dass Lehrer Veikko Perl, die Schüler bzw. Studenten Jannis Baum, Alexander Hostak, Malte Andersch und Enrico Drubba im April nach Kentucky fliegen. Die AG Robotik hat bei den German Masters den Excellence Award geschafft und so die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Hinter dem sperrigen Titel steckt die Aufgabe, einen Roboter zu programmieren, dass er Kegel auf einem Spielfeld greift, in eine bestimmte Ecke befördert und stapelt. 15 Sekunden programmiert, die restliche Zeit per Fernsteuerung. Die Tüftler aus Rüdersdorf überzeugten die Jury und freuen sich nun auf rund 1000 Teams in Amerika. Um dahin zu kommen, braucht es noch Sponsoren. Von der Sparkasse gab es aus der Kalenderaktion 379 Euro.

Wer helfen möchte: IBAN DE69 17054040 3826067850