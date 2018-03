Ex-Minister Ziel zu Gast

Martin Stralau

Gosen (MOZ) Der Förderverein Dorfkirche Gosen startet am kommenden Wochenende mit einer neuen Veranstaltungsreihe. Unter dem Titel „Zeitgeschichte im Gespräch“ werden in loser Folge bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Kultur im Gespräch porträtiert, die in den letzten Jahrzehnten ihre Spuren in Brandenburg hinterlassen haben.

Erster Gast in der Dorfkirche ist am Sonnabend, um 19 Uhr, der ehemalige Brandenburger Innen- und Sozialminister Alwin Ziel. Neben interessanten Erlebnissen aus seiner politischen Tätigkeit und Erinnerungen an Weggefährten wie den einstigen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und seine Vorgängerin im Sozialministerium, Regine Hildebrandt, steht dabei auch und ganz besonders der Mensch Alwin Ziel im Mittelpunkt. Es geht um seine Entwicklung in der DDR-Zeit vom Lehrer für Deutsch und Russisch, über die Wendejahre hin bis zu seinem Weg an die Spitze der Politik des neu gegründeten Bundeslandes Brandenburg, für das er zunächst als Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident arbeitete, bevor er 1999 dessen Sozialminister wurde. Ziel werde nicht nur von seinen wichtigsten Erlebnissen in dieser Zeit erzählen, sondern dabei auch „so manches mehr oder weniger bekannte Detail in einem neuen Licht erscheinen lassen“, wie es in der Vorankündigung des Fördervereins heißt. Zum Beispiel, was ihn 1988 bewog, nach seiner Flucht aus der DDR dorthin zurückzukehren und warum er später statt in der Brandenburger Landespolitik fast in Kanada gelandet wäre. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt Peggy Voigt aus Berlin am Piano.

Wer die nächsten Gäste der Gesprächsreihe sind, wollte Thomas Schölzchen vom Förderverein auf Nachfrage noch bewusst offen lassen, etwaige Absagen mit einkalkulierend. „Das geben wir immer erst bekannt, wenn es unmittelbar bevorsteht“, sagt er. Geplant sei, dass die auf mehrere Jahre angelegte Reihe regelmäßig stattfinde. Dazwischen könnten auch mal mehrere Monate Pause liegen. Der Eintritt zum Auftakt ist frei, Spenden für die Sanierung der historischen Dinse-Orgel sind gerne gesehen. Die Kirche ist beheizt.