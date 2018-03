Frühjahrs-Check für Vierräder

Ulf Grieger

(MOZ) Seelow. Das ADAC Prüf- und Servicemobil kommt vom 27. bis 29 März und am 3. April auch nach Seelow. Prüfzeiten sind jeweils von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr. Regelmäßige Fahrzeug-Checks sind für eine sichere Fahrt unerlässlich. Doch nicht immer muss der Weg gleich zur Werkstatt führen. Deshalb kommt der ADAC Berlin-Brandenburg mit den Prüf- und Servicemobilen direkt zu seinen Mitgliedern und bietet zum Teil kostenfreie Pkw-Überprüfungen.

In der Saison 2018 wird der Club erstmals durchgängig mit zwei Fahrzeugen flächendeckend in der Region unterwegs sein und dabei insgesamt 91 Orte ansteuern. Im März machen die beiden Service-Trucks insgesamt sechsmal in Berlin und siebenmal im Land Brandenburg Station.

Das Standardprogramm im Winter beinhaltet die Überprüfung der Scheinwerfereinstellung, des Batterie- und Ladesystems sowie einen Frostschutztest. Für ADAC Mitglieder ist dieser Service kostenlos. Den Lichttest kann jeder Fahrzeughalter kostenfrei durchführen lassen.

Darüber hinaus bietet das ADAC Prüf- und Servicemobil viele weitere Funktionstests an, zum Beispiel der Klimaanlage oder Bremsflüssigkeit. Im Anschluss an den Pkw-Sicherheitscheck erhält der Fahrzeughalter ein Prüfprotokoll mit Messergebnissen und nützliche Hinweise, falls ein Werkstattbesuch empfohlen wird. Zusätzlich verfügt das Mobil über ein voll ausgestattetes ADAC-Servicebüro, mit dem das komplette Beratungsangebot einer Geschäftsstelle überall in der Region abrufbar ist. Der ADAC bringt damit Kundenservice und technisches Know-how flächendeckend zu allen Mitgliedern. Neben dem mobilen Check gibt es auch 23 stationäre Prüfdienste im Land.