15497 Stunden im Dienst der Feuerwehr

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die 131 aktiven Mitglieder der Grünheider Feuerwehr kommen in Summe auf 15 497 Einsatz- und Ausbildungsstunden im Jahr 2017, was 645 Tagen, also knapp zwei Jahren, entspricht. Eine stattliche Zahl, obwohl das Jahr laut Gemeindewehrführer Norman Elsner eher ruhig verlief.

Der Brand, der im Mai 2017 in einem vermüllten Haus in der Luisenstraße in Altbuchhort gewütet hat, sei der größte Einsatz dieser Art im Vorjahr gewesen. Gemeindewehrführer Norman Elsner erinnert sich noch gut an diesen Tag. Gegen Mittag sei der Alarm ausgelöst worden. „Fünf Stunden lang waren die Feuerwehrleute aus Grünheide, Kagel und dem Amt Spreenhagen unter erschwerten Bedingungen gefordert.“

Ansonsten seien es kleinere Vorfälle gewesen. Die genau Zahl der Einsätze der Grünheider Wehr, die aus den sechs Ortswehren Grünheide, Hangelsberg, Spreeau, Kienbaum und Kagel besteht, kann Elsner der Statistik nicht entnehmen. „Es werden die Alarme erfasst.“ Und wenn mehrere Wehren gerufen werden, bekomme ein Einsatz mehrere Klicks. Das sei bei den technischen Hilfeleistungen dasselbe Prozedere. Und so schlagen 221 Alarme hierfür zu Buche. Die First Responder aus Grünheide und Hangelsberg wurden 100 Mal angefordert.

Was neben dem Großbrand am lebendigsten in Erinnerung geblieben ist, sei der Sturm Xavier. Am 5. November wurden die Grünheider Wehren zu insgesamt rund 80 Einsätzen gerufen. „Zum Glück haben die herabgestürzten Äste und umgefallenen Bäume niemanden getötet oder verletzt.“ Um die Gefahrenstellen zu beseitigen – Straßen und Wege waren versperrt, zum Teil Dächer und Gebäude beschädigt – hatten die Feuerwehrleute an jenem Donnerstag und der anschließenden Nacht neun Stunden zu tun und tags darauf noch einmal fünf.

Aber egal, ob die Feuerwehrleute häufig oder selten gerufen werden, die Einsatzbereitschaft muss stimmen. Deshalb steht das Thema Ausbildung permanent auf der Agenda. Wie Elsner sagt, haben 2017 acht Kameraden die Grundausbildung absolviert. Nach derzeitigem Stand werden es 2018 sogar elf sein. Wichtig ist zudem die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger. Für sieben Leute steht diese 2018 im Plan. Denn: Nur wer das Zertifikat hat, kann bei Bränden voll eingesetzt werden. Verteilt über die sechs Ortswehren sehe es ganz gut aus, auch wenn im Falle von Spreeau derzeit eine Null in der Statistik steht. „Wir sind aber eine gemeinsame Wehr und ergänzen uns bei den Einsätzen“, sagt Elsner.

Neben diesen Spezialausbildungen gibt es das allwöchentliche Training – teils nur auf Ortsebene, teils zusammen. „2017 hatten wir zudem vier kleinere Übungen und eine große im Hotel Peetzsee.“ Das werde auch in diesem Jahr so gehandhabt. Termin und Ort sind natürlich noch geheim.

Was der Gemeindewehrführer mit Blick auf 2017 bedauert, ist, dass der Gemeindeausbildungstag nicht zustande gekommen ist. Die Planung sei sehr aufwendig gewesen. Schließlich gehe es nicht nur um Ausbilder und Dozenten sondern auch um Quartier und Verpflegung. „Das hätte mehr als 10 000 Euro gekostet. Da müssen wir noch einmal neu überlegen.“ Problematisch sei auch die Belastung für die Einsatzkräfte. Die Vorteile eines solchen Wochenendes für das Zusammenwirken in der Wehr stünden außer Frage. Jedoch müsste dafür ein zusätzliches Wochenende geopfert werden. „Vielleicht machen wir künftig lieber kleine Ausbildungsmodule an den jeweiligen Ausbildungstagen“, sagt Norman Elsner.