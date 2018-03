Ja zum Eigenheimstandort

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Nachfrage nach Eigenheimstandorten ist groß. Jetzt will die Stadt im Ortsteil Altranft eine Fläche für vier bis sechs Eigenheime ausweisen. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche dem Vorhaben zugestimmt.

Das 6680 Quadratmeter große Planungsgebiet umfasst den ehemaligen Sportplatz der früheren Schule Altranft und das südöstlich davon gelegene Flurstück zwischen Rotdornweg und Mühlenstraße. Der Dorfanger liegt zirka 100 Meter entfernt in unmittelbarer Nähe des Einzeldenkmals „Schule“, das nach deren Schließung im Jahr 2004 zum Mehrfamilienhaus umgebaut worden ist. Schulhof- und Sportplatzflächen liegen seither brach. Die Grundstücke befinden sich in städtischem und privaten Eigentum. Der Private ist zum Verkauf bereit.

Ursprünglich sollte die Erschließung über einen Investor laufen. Allerdings käme das potentielle Interessenten sehr teuer. Bei einer vermarktbaren Fläche von 4410 Quadratmetern würde man auf Erschließungskosten von 306 000 Euro kommen, was einen Preis von rund 70 Euro pro Quadratmeter ausmache würde, rechnete Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Verkehr, den Abgeordneten vor. Zu hoch für die Region Altranft, Bad Freienwalde. Eine Bank würde dafür keine Finanzierung anbieten.

Stattdessen könnte die Stadt Bad Freienwalde die Investition allein stemmen, vor allem günstiger, wie sich jetzt darstellt – wenn sie ihren Grund und Boden einbringt. Dabei handelt es sich um rund 5000 Quadratmeter. Dann käme man, wie Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) im Hauptausschuss ergänzte, auf Erschließungskosten in Höhe von rund 231 000 Euro und einen Grundstückspreis von 52 Euro pro Quadratmeter. Der Privateigentümer sei zum Verkauf bereit und habe der Stadt bereits einen Verkaufsangebot unterbreitet, so Rainer Texdorf.

Einstimmig gab der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung eine positive Empfehlung. Die wird am Donnerstag dieser Woche über die Bewilligung und Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs Altranft „Einfamilienhausbebauung, Rotdornweg 1, ehemaliger Sportplatz“ in öffentlicher Sitzung befinden.

Die Stadtverordnetenversammlung tagt ab 18 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem auch der Beschluss zum „Garagenentwicklungskonzept“. ⇥(hei)