Zwischen Landtag und Rathaus

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Ein neuer Oberbürgermeister ist gewählt, doch im Rathaus bleibt zumindest vorerst alles beim Alten. Amtsinhaber Martin Wilke (parteilos) arbeitet nach der Wahlniederlage am Sonntag bis zum 5. Mai weiter - einen Urlaub ausgenommen. Offizieller Amtsantritt für den designierten Oberbürgermeister René Wilke ist Sonntag, der 6. Mai.

Bis dahin wird er in den kommenden Wochen noch als einfaches Mitglied an zwei Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung teilnehmen, den Stadtentwicklungsausschuss leiten und seinen Fraktionsvorsitz ausüben. „In der Stadtverordnetenversammlung werde ich mich aber zurückhalten. Ich werde keine großartigen Haushaltsreden halten“, verspricht er. Auf eine Konfrontation mit dem Amtsinhaber in dessen letzten Wochen als Oberbürgermeister lege er es nicht an.

Die wichtige Arbeit findet für René Wilke derzeit in Hintergrundgesprächen statt. Darin geht es um das künftige personelle Umfeld des Oberbürgermeisters im Rathaus, um die Neuausschreibung der Stelle des Pressesprechers und die Vorbereitung der dringendsten kommunalpolitischen Themen. „Da will ich nicht am ersten Amtstag bei null anfangen“, begründet René Wilke seine Strategie.

Weitere personelle Veränderungen an der Rathausspitze werden sich erst nach und nach ergeben, unter anderem wenn die Amtszeiten der Beigeordneten auslaufen.

Neben der Vorbereitung des neuen Amtes, muss René Wilke sein bisheriges abschließen. Das Mandat als Landtagsabgeordneter endet mit Amtsübernahme im Frankfurter Rathaus. Im Landtag gibt es für Wilke mit Carsten Preuß einen Nachrücker aus Teltow-Fläming - ein ausgewiesener Umwelt-Experte. „Für die Haushalts- und Finanzpolitik suchen wir noch einen Nachfolger.“ Seine Fraktionskollegin Bettina Fortunato aus Seelow wird sich an Wilkes Stelle künftig um Frankfurt-spezifische Themen kümmern.

Bevor die letzten Sitzungen im Landtag auf René Wilke warten, will er aber noch eine Woche mit seinem Fahrrad an der Ostsee entlang fahren. „Der Akku muss wieder aufgeladen werden“, sagt er.