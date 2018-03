Ratten unterhöhlen Straße

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Stadt Wriezen hat erst kürzlich wieder durch Ratten verursachte Unterhöhlungen einer Straße beseitigen müssen. Darauf machte Michaela Hytra, Fachbereichsleiterin Bau- und Ordnungsverwaltung jetzt aufmerksam. Die Ratten würden hauptsächlich durch Essensreste angezogen, erklärte sie. Diese würden weder in die Toilette noch in die Umwelt gehören, erklärte sie.

Tobias Radtke, der für die Gemeindestraßen zuständige Mitarbeiter, hatte das Loch in der Heinrich-Lehmpuhl-/Ecke Eberswalder Straße eher zufällig entdeckt. „Wir haben es erst mit Kaltasphalt geschlossen“, sagte er. Doch das habe nicht gehalten. Letztlich habe man mit Hilfe einer Firma einen größeren Bereich ausheben müssen und mit Beton verfüllt. Solche Schäden würden, so Radtke, insbesondere im Innenstadtbereich, immer wieder auftreten und auch zu Absackungen in Gehwegbereichen führen.