Frischer Fisch und manchmal ein Glas Champagner

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Es gibt in Beeskow ein Fachgeschäft, das ist so besonders, dass man nicht nur Mitarbeiter, sondern den ganzen Laden abwerben wollte. „Wir hatten Angebote aus Berlin, Eisenhüttenstadt und Bad Saarow. Aber wir bleiben in Beeskow“, sagt Ilona Ohm, Chefin des Fischfachgeschäfts Mogel in der Berliner Straße.

Vor ein paar Wochen war Grund zum Anstoßen. Am 1. Februar bestand das Geschäft seit genau 90 Jahren. Zwei Frauen sind es vor allem, die dort für gute Stimmung sorgen. Ilona Ohm, die den Fischhandel 1990 von ihrer Mutter Käte übernommen hat, und Elke Altkrüger, die im gleichen Jahr als Verkäuferin angefangen hat. Gemeinsam kochen sie Fischsoljanka und Karpfen in Biersoße, machen Salate und Buletten. Die Fischbuletten sind eine besondere Spezialtiät. „Zur besseren Bindung der Masse nehmen wir keine Brötchen, sondern eine Kartoffel“, erklärt Ilona Ohm.

Außerdem unverzichtbar sind die Eltern der Chefin. Ihr Mutter Käte führte das Geschäft von 1968 bis zur Wende und kümmert sich um die Buchhaltung. Vater Hans Ohm schließt am Morgen auf und am Abend zu. Er ist für die Kasse verantwortlich und praktisch immer in Rufbereitschaft. „Wenn wir was brauchen, wenn was fehlt, wird er geschickt“, sagt Ilona Ohm.

Gegründet wurde das Geschäft einst von ihrem Großvater Max Mogel in der Berliner Straße. Fisch und Gemüse hatte er im Angebot. Nach dem zweiten Weltkrieg kaufte er das Grundstück in der Berliner Straße und baute neu.

Im Fischgeschäft kaufen vor allem Stammkunden ein, nicht nur aus Beeskow. Aus Fürstenwalde, Cottbus und Frankfurt kommen die Leute in die Kreisstadt. Außerdem wird der frische Fisch, bis zu sechs Lieferungen kommen pro Woche, auch verschickt. Ein Kunde in Annaberg-Buchholz bekommt regelmäßig geräucherten Aal aus Beeskow, ein Bäcker in Trusetal ganze Fischpakete. Und mancher Kunde genießt die Meeresfrüchte direkt im Geschäft. Letztens habe ein Kunde seine Austern am kleinen Tisch im Ladengeschäft gegessen und dazu ein Glas Champagner getrunken. Das fand Ilona Ohm toll. „Man muss sein Leben auch genießen“, ist ihr ein wichtiges Motto.⇥(gar)