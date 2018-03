Lange Debatte um die Schulen

Margrit Meier

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Gibt es zum Neubau der Oberschule in Vogelsdorf eine preiswertere und sinnvollere Lösung? Diese Frage war Thema einer Sondersitzung der Gemeindevertretung. Rund 50 interessierte Bürger waren dabei.

Bevor es überhaupt losging und Architektin Corinna Fliegner und Bernhard Sept, ehemaliger Gemeindevertreter sowie Schulleiter a. D., ihre Ideen präsentierten, mussten sich die Zuhörer einen Schlagabtausch anhören. Zwischen Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) und der Vorsitzenden der Gemeindevertretung (GVT), Regina Boßdorf (Linke). Krieger monierte, dass eine GVT-Sitzung nicht das geeignete Instrument einer solchen Diskussion bzw. Information sei. Die Bürger murrten, wollten, dass sie endlich die versprochenen Neuigkeiten gibt. Wie die Versammlung heißt, war ihnen egal. Regina Boßdorf und die Gemeindevertreter setzten sich durch.

Botschaft von Corinna Fliegner und Bernhard Sept war, dass sie davon ausgehen, dass es nur noch bis etwa 2028 einen Überbedarf an Schulräumen für zusätzliche Schulklassen im Grundschulbereich gibt. Sie stellen den teuren Neubau der Oberschule für 13 Millionen Euro in Frage, für den die Gemeinde, informierte Kämmerin Jacqueline Krienke, plant, einen Kredit von fünf Millionen Euro aufzunehmen. Die Oberschule, so lautet ein Mehrheitsbeschluss der Gemeindevertreter vom September 2017, soll in Vogelsdorf neu gebaut werden. Das heutige Gebäude könnte dann dem Campus der Grundschule Fred-Vogel zugeschlagen werden. Nebeneffekt ist, dass der Kreis sich an diesem Oberschul-Neubau finanziell mit rund einer Million Euro beteiligt und über die Jahre hinweg zu den Abschreibungen beiträgt.

Der Vorschlag von Fliegner/Sept lautet, dass an die Vier-Jahreszeiten-Grundschule in Nord ein weiterer zweigeschossiger Anbau gestellt wird. Der soll eine Gesamt-Nutzfläche von 180 Quad­ratmetern haben. An der Fred-Vogel-Grundschule könnte quer zum Hortgebäude ein weiterer Neubau gestellt, der acht multifunktionelle, à 70 Quadratmeter große Räume sowie zwei kleine Vorbereitungsräume enthält. Diese Räume müssten eine Zeit lang doppelt genutzt werden, also früh für die Schule, nachmittags für den Hort. Bis das Gebäude stünde, könnte in Containern unterrichtet werden. Die Oberschule bleibt, wo sie ist. Anstelle des sogenannten Hauses I an der Gartenstraße wird eine Ein-Feld-Turnhalle errichtet.

Kosten würde das Ganze rund 8,5 Millionen Euro. Statt einer neuen Zwei-Felder-Turnhalle würde auf dem Vogelsdorfer Sportplatz auch ein Mehrzweckgebäude reichen. Dort könnten sich all die Sportabteilungen von Yoga bis Ringen tummeln, die nicht unbedingt eine große Turnhalle brauchen.

Was folgte, war eine Diskussion darüber, ob es sinnvoll sei, nun von vorn zu planen. Bereits im Spätsommer 2017 hätten all solche Varianten den Gemeindevertretern vorgelegen, argumentierten die einen. Dann bliebe aber mehr Geld in der Gemeinde für freiwillige Aufgaben, auch etwa für den Gutshof, sagten die anderen. Es sei ein gefährlicher Schulweg nach Vogelsdorf, meinten die einen. „Wir arbeiten an einem Verkehrskonzept, u. a. ein Geh-/Radweg auf der südlichen Seite der Fließstraße, und geben gar die Wappeneiche her, wenn es nötig ist“, hielt Bürgermeister Thomas Krieger entgegen. Argumente, dass hier in einem Flora-Fauna-Habitat (FFH) gebaut werden soll, ließ der Bürgermeister nicht gelten. Er betonte mehrfach, dass dieses FFH-Gebiet vom Baufeld nicht berührt werde. Zudem gebe es artenschutzrechtliche Untersuchungen, welche Tiere sich genau auf dem Baugebiet tummeln, um danach Festlegungen treffen zu können, welche vielleicht umgesiedelt werden m,üssen. Stelle sich aber heraus, dass ein möglicher Eingriff in das geschützte Gebiet zu groß sei, gebe es immer noch Plan B, der den Bau der Oberschule an der Landstraße vorsehe. Auch da würden in den kommenden Monaten das artenschutzrechtliche Gutachten angefertigt.

Für jedes Argument, in Vogelsdorf nicht zu bauen – enge Zufahrt, Regenwasser kann nicht vor Ort versickert werden –, gab es sofort Gegenargumente von Bürgern und Gemeindevertretern. Anwohnerin Sandra Heisinger mahnte, jetzt nicht wieder anzufangen, zu kleckern. Mit Anbauten und Containern, sondern vernünftige Lösungen für die Kinder zu schaffen. Vertreter der Sportvereine kamen zu Wort und sprachen sich dringend für eine weitere Doppelfeld-Turnhalle aus, die in der Gemeinde gebraucht werde. Einen Beschluss, die Vogelsdorf-Pläne zu kippen und dem Fliegner/Sept-Vorschlag zu folgen, gab es nicht. Denn es war eine reine Informationsveranstaltung.