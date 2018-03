FDP und CDU gehen wieder getrennte Wege

Annemarie Diehr

Fürstenwalde. (MOZ) Den Entschluss fasste der Fraktionspartner im Alleingang: Die FDP trennt sich in der Stadtverordnetenversammlung von der CDU – das haben die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes in ihrer Sitzung am Mittwoch beschlossen. „Wir haben mit der CDU sehr gut zusammengearbeitet, aber jetzt ist es Zeit für einen Neustart“, sagte Eberhard Henkel am Montag. Anlass gab laut FDP-Fraktionschef auch die Bürgermeisterwahl: „Die Fürstenwalder haben einen jüngeren Kandidaten gewählt; auch in die FDP sind in der vergangenen Wahlperiode viele junge Leute eingetreten, deren Interessen wollen wir vertreten“, so Henkel weiter.

Karin Lehmann, bisherige Chefin der schwarz-gelben Fraktion, teilte auf Anfrage mit, sie sei nur durch eine kurze Telefon-Nachricht über die Entscheidung der FDP informiert worden. Inhaltliche Differenzen habe es zwischen den Fraktionspartnern nicht gegeben, vielmehr, vermutete Lehmann, spiele die Kommunalwahl im Frühjahr 2019 eine Rolle: „Vielleicht hat die FDP Angst, ohne eigenes Profil unterzugehen“. Dass die FDP im Bürgermeisterwahlkampf nicht sie, sondern den amtierenden Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst unterstützt hat, deutete die Fraktionschefin jedoch nicht als Vorboten der Trennung.

Mit neun Sitzen war die CDU/FDP-Fraktion bisher stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung und stellte damit den Vorsitzenden des Hauptausschusses. Ihr Zerfall in Eberhard Henkel, Petra Schumann und Reinhard Ksink (FDP) einerseits, und Karin Lehmann, Rolf Hilke, Jens Hoffrichter, Uwe Koch, Wolfgang Petenati und Jürgen Teichmann (CDU) andererseits, könnte sie den Chefposten kosten. „Die Zusammensetzung der Ausschüsse ändert sich aber nur, wenn dies von einer Fraktion beantragt wird“, betonte Teichmann, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung.

Im November 2016 hatten es FDP und CDU gerade auf jenen Vorsitz abgesehen: Mit neun Sitzen im Stadtparlament entzog die neugebildete Fraktion dem bis dahin stärkeren BFZ (sieben Sitze) den Hauptausschuss-Vorsitz. Den hatte damals der designierte Bürgermeister Matthias Rudolph inne. Dessen Amtsführung hatte FDP-Fraktionschef Henkel zuvor kritisiert.