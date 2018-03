Doppelt so viele Züge zur Laga

Holger Rudolph

Wittstock Was sich nicht nur die Wittstocker schon seit Jahren wünschen, wird nun zumindest für die Zeit der Landesgartenschau (Laga) 2019 Realität. Es fahren dann am Wochenende deutlich mehr Züge zwischen Wittenberge und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin).

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) überbrachte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (parteilos) am Montagnachmittag die schriftliche Zusage des Potsdamer Verkehrsministeriums. Eigentlich sollte es beim Vor-Ort-Termin nur um eine Besichtigung des im Umbau befindlichen Bahnhofs als künftiger Laga-Willkommensbereich gehen. Doch Reinhardt holte drei Schreiben aus der Manteltasche, mit welchen er Gehrmann und den Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl überraschte: „Meine Herren, jetzt kann ich es endlich offiziell mitteilen. Während der Laga, also von April bis Oktober, wird der Regionalexpress 6 auch am Wochenende stündlich und nicht nur im Zweistunden-Takt zwischen Wittenberge, Wittstock und Neuruppin unterwegs sein.“ Sonnabends und sonntags soll es dann 16 zusätzliche Zugpaare geben. Das entspricht der üblichen Anbindung an Werktagen. Außerdem wird es täglich während der Laga zweie Spätzüge geben, die gegen 22 Uhr von Wittstock nach Neuruppin beziehungsweise Wittenberge fahren.

Hernjokl lobte besonders die Spätzüge. Laga-Tagesgäste aus Berlin oder Hamburg würden mit diesen auch nach den geplanten abendlichen Veranstaltungen noch zurück an ihren Wohnort kommen. Alle Veranstaltungen würden so konzipiert, dass sie vor 22 Uhr endeten. Gehrmann lud zudem alle interessierten Wittstocker ein, am 18. April um 12 Uhr zur Zugtaufe auf das Bahnhofsgelände zu kommen: „Dann wird der neue Zug namens ,Landesgartenschau-Stadt Wittstock/Dosse‘ feierlich übergeben.“

Reinhardt hatte außerdem zwei Baugenehmigungen mitgebracht. Eine für das künftige Jugendzentrum auf dem Laga-Gelände, eine zweite für den Umbau der früheren Wagenwerkstatt im Eingangsbereich des Laga-Areals. In dieser soll künftig der städtische Bauhof untergebracht werden.

Die Mühe lohnt sich – aus Erfahrung. Stadt-Sachgebietsleiterin Tourismus Katja Reichelt konnte 11 742 Gäste für 2017 verbuchen. Die Tendenz sei zwar seit 2015 leicht rückläufig. Bei der Anzahl der Übernachtungen habe es indes eine Steigerung um 5,9 Prozent von 2016 nach 2017 gegeben, als 36 256 Übernachtungen gezählt wurden. Wer erst einmal am Zielort Wittstock war, blieb 2017 durchschnittlich länger in der Dossestadt als noch 2016. Statt 2,8 Tage in 2016 verweilten Besucher im Jahr darauf durchschnittlich 3,1 Tage dort.

Die wenigsten Übernachtungen gab es im Januar, als nur 917 davon gezählt wurden. Der Monat mit der höchsten Anzahl war der August mit 6728 Nächtigungen. Die Leistungen der Tourist-Information wurden von rund 4500 Gästen genutzt. Das waren 1200 Besucher mehr als 2016. Außerdem verstärke sich der Trend, dass auch Einheimische die Offerten der Tourist-Info für sich nutzten, zum Beispiel beim Kauf von Karten für Veranstaltungen oder wenn es darum geht, Übernachtungsplätze für größere Familienfeiern zu buchen.

Die deutlich meisten Besucher aus Deutschland sind in Berlin und Brandenburg zu Hause. Bei den Europäern aus dem Ausland haben Dänemark und Schweden die Nase weit vorn. Viele von ihnen wollen den Ort der Schlacht bei Wittstock oder die Alte Bischofsburg sehen.