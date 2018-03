Mit Kinderwunsch ins Familienzentrum

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Der Spielraum im Erdgeschoss des Schöneberger Mietshauses ist gut besucht.

Einige Väter und Mütter hocken im Schneidersitz auf bunten Teppichen, während ihre Kinder das Schaukelpferd erklimmen und nach Bauklötzern greifen. Die Gespräche drehen sich um gesunde Ernährung, Babyschwimmen und die ersten Zähnchen. Normale Alltagssorgen frisch gebackener Eltern. Einzig die Kissen in Regenbogenfarben weisen darauf hin, dass es sich hier um eine spezielle Krabbelgruppe handelt.

Die Eltern sind schwul, lesbisch, bi- oder transsexuell. In dem vor fünf Jahren eröffneten Familienzentrum können sie sich nicht nur zu sozialen und rechtlichen Fragen beraten lassen, sondern sich auch mit Gleichgesinnten austauschen. Über die Stiefkind-Adoption zum Beispiel. Ein Verfahren, das auch nach der Freigabe der „Ehe für alle“ für gleichgeschlechtliche Paare immer noch langwierig sein kann. „Dass die nichtleibliche Mutter so lange rechtlich in der Schwebe hängt, ist emotional schon sehr anstrengend“, erzählt Hannah aus Pankow.

Seit ihr Sohn Mathis drei Monate alt ist, fährt sie jeden Mittwoch einmal quer durch die Stadt. In der Krabbelgruppe kann sich die 30-jährige Erzieherin in Elternzeit über Themen austauschen, mit denen speziell Regenbogenfamilien konfrontiert sind. Wie kommt beispielsweise die Kita mit dem eigenen Familienmodell klar? Oder wo finde ich Kinderbücher, die nicht nur das klassische Rollenmodell abbilden?

Als das Zentrum vor fünf Jahren in der Nähe des Schöneberger Gasometers eröffnete, war das Angebot im deutschsprachigen Raum einmalig. „Inzwischen gibt es in Wien und München Nachahmer, in Köln und Düsseldorf kleinere Beratungsstellen“, berichtet Stephanie Wolfram, die die Berliner Einrichtung leitet.

Allein im vergangenen Jahr haben sie und ihre drei Mitarbeiter 471 Beratungen durchgeführt. 1300 Mal wurden Gruppenangebote genutzt. Weil auch immer mehr Anfragen aus Brandenburg kommen, will man auch dort ein Zentrum eröffnen. „Den Standort können wir aber erst bestimmen, wenn die Finanzierung geklärt ist“, berichtet die Leiterin. Bis dahin mietet man sich regelmäßig in soziale Einrichtungen in Potsdam, Brandenburg an der Havel oder Frankfurt(Oder) ein.

In Berlin gibt es neben der Krabbelgruppe und einem speziellen Vätertreff auch eine „Kinderwunschgruppe.“ Zu den offenen Treffen an jedem zweiten Montag im Monat kommen neben Schwulen, Lesben und Transsexuellen auch immer mehr Hetero-Frauen. Viele sind Ende 30, wünschen sich Nachwuchs und sind auf der Suche nach einem schwulen Mann als Samenspender, der auch langfristig in die Vaterrolle schlüpft. „Der Vorteil ist, dass so auch einer künftigen Partnerschaft der leiblichen Mutter nichts im Wege stünde“, erklärt Stephanie Wolfram.

Doch auch die Mehrelternschaft mit zwei Vätern und zwei Müttern ist in der Schöneberger Cheruskerstraße längst nichts Ungewöhnliches mehr. „Wichtig ist, möglichst schon vor der Geburt die rechtlichen Fragen zu klären und dass man in der Lage ist, Fragen wie Namensgebung, Impfungen oder Schulwunsch in einem guten Austausch zu klären“, so die Beraterin.

Aber auch Singles kommen in die Kinderwunschgruppe. Da ist der schwule Mann, der sich nach einer biologischen Vaterschaft sehnte. Nach einigen Beratungsterminen entschied er sich, ein Pflegekind groß zu ziehen. Seit neun Monaten ist er glücklicher Vater. Homosexuelle Pflegeeltern haben bei den Berliner Jugendämtern an großer Bedeutung gewonnen. „Den Kindern in den Regenbogenfamilien geht es oft sehr gut, weil sie eben Wunschkinder sind“, berichtet Wolfram. Ihre Eltern hätten sich oft schon lange Gedanken gemacht und sich ganz bewusst entschieden, Verantwortung zu übernehmen. „Auch weil man sich mit Kind als Homosexueller nicht mehr verstecken kann.“

Wenn Hannah mit ihrer Frau und dem Kind auf Festen unterwegs ist, wird sie oft mit intimen Fragen gelöchert. Im Regenbogenfamilienzentrum sind sie und Mathis dagegen keine Exoten. „Durch den Kontakt mit den anderen kann ich meinem Sohn zeigen, dass auch er in einer ganz normalen Familie lebt.“

Regenbogenfamilienzentrum, Cheruskerstraße 22, Tel: 030 – 91 90 16 28, Infos auch zur Terminen in Brandenburg unter www.regenbogenfamilien.de