Musikschulen erfolgreich bei Landeswettbewerb

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Zufrieden und stolz kehrten die Musikschülerinnen der Region vom Landeswettbewerb Jugend musiziert zurück. Aus der Musikschule Hugo Distler hat in der Kategorie Holzblasinstrumente Nele Schnell (17/Lehrerin Katja Reinbold) mit der Querflöte in der Altersgruppe V den ersten Preis mit der Höchstwertung 25 Punkte und die Delegierung zum Bundeswettbewerb erreicht. Dieser findet über das Pfingstwochenende in Lübeck statt. Neles Vortrag dauerte 20 Minuten und umfasste zwei klassische Stücke mit Klavierbegleitung und ein Solostück. Ebenfalls einen ersten Preis und die Delegierung zum Bundeswettbewerb konnte sich Isabel Elkner von der Kreismusikschule Märkisch-Oderland im Fach Gesang (Musical) mit 24 Punkten sichern. Einen ersten Preis und 23 Punkte erspielten sich Hannah Schöppe und Karla Maria Karl vierhändig am Klavier. 22 Punkte und einen zweiten Preis schaffte Karla Maria Karl mit Greta Dalichow vierhändig am Klavier. Sie alle werdem von Chih-Yin Huang-Niemand an der Kreismusikschule Märkisch-Oderland unterrichtet.

Luise Raum (18/Lehrer Andreas Wenske an der Musikschule Hugo Distler) spielte trotz starker Erkältung beim Landeswettbewerb Oboe und erreichte in der Altersgruppe V einen zweiten Preis (21 Punkte). Marie-Luise Riesner von der Musikschule Hugo Distler (Lehrer Armin Bassarak) spielte Querflöte und erreichte in der Altersgruppe III einen zweiten Preis (20 Punkte). Andreas Wenske von der Musikschule Hugo Distler begleitete alle drei Musikschülerinnen am Klavier. In der Kategorie Band (Rock/Pop) erreichten Lina Westermann (E-Gitarre, Gesang), Zoè Bode (Keyboard, Gesang), Oskar Kurbatsch (E-Bass, Gesang), Willi Fröhlich (E-Gitarre), Toni Schwebskirchl (Schlagwerk) unter der Leitung von Jörg Meyer von der Musikschule Hugo Distler in der Altersgruppe II den ersten Preis mit 24 Punkten.

Die feierliche Abschlussveranstaltung fand im „Waschhaus“ statt. Sie war sehr beeindruckend und wunderbar musikalisch von dem Ensemble „Les Bouffons“ der Städtischen Musikschule Potsdam begleitet, berichten Teilnehmer.

Alle Ergebnisse: https://jumu-brandenburg.de/site/presse oder https:// jumu-brandenburg.de/couch/get/page,presse~document_de/PM_Abschluss_LW_Mar18.pdf