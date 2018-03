Verein fordert Aufzug fürs Klubhaus

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Die Mitglieder des Grünheider Heimatvereins wünschen sich seit langem einen Aufzug im Robert-Havemann-Klubhaus – ihrem Vereinssitz. Mit einem offenen Brief an Ortsbeirat, Gemeindevertretung und Bürgermeister wollen sie ihrer Forderung Nachdruck verleihen. Zahlreiche Senioren und Patienten der Median Klinik seien von der Nutzung der Heimatstube im Obergeschoss ausgeschlossen, heißt es in der Begründung. Es hätten auch Mitglieder des Vereins mit Rückzug gedroht.

Vor einem Jahr kochte das Thema schon mal hoch. Architektin Constanze Schäfer hatte Aufzug-Varianten für gut 200 000 Euro vorgestellt. Der Ortsbeirat sprach sich aufgrund anderer Vorhaben dafür aus, das Projekt zu verschieben. Bauausschussvorsitzender Peter Komann sah Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis.

„Das Obergeschoss ist nicht barrierefrei, das muss es aufgrund des Bestandschutzes auch nicht sein“, nahm Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) nun im Bauausschuss Stellung. Die begrenzte Nutzbarkeit des Gebäudes hänge auch mit den Brandschutzauflagen zusammen. Die Gemeinde habe dafür einen neuen Fachmann engagiert. Sobald dieser mit dem „Hotel am Peetzsee“, das umgebaut werden soll, fertig sei, werde er sich dem Klubhaus widmen. „Dann gibt es eine Stellungnahme, wie die obere Etage genutzt werden kann.“

An anderen Stellen baut die Gemeinde Barrieren nach und nach ab. So öffnet sich die Eingangstür des Rathauses seit einigen Wochen von allein, sobald jemand davor steht. Im Gebäude wurde der Zugang zu den Besuchertoiletten vereinfacht, erhielt die Behindertentoilette einen Tastschalter an der Tür. „In diesem Jahr wollen wir noch das Einwohnermeldeamt umgestalten“, informierte Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister im Fachausschuss. 2017 wurde die neue Bushaltestelle auf dem Campus barrierefrei errichtet. Auch die Gestaltung des Bürgerparkes am Peetzsee, dessen Wege von Rollstuhlfahrern genutzt werden können, sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Auf Antrag des Bürgerbündnisses stand der Bericht zur Barrierefreiheit in mehreren politischen Gremien auf der Tagesordnung. Es werde viel gemacht und er könne die Debatte um das Havemann-Haus nicht nachvollziehen, sagte Tobias Thieme (Linke) im Ordnungsausschuss. Das Bürgerbündnis, dem auch der Vorsitzende des Heimatvereins, Lothar Runge, angehört, ziehe sich an einem Altbestandsgebäude hoch. Man könne aber nicht alle Gebäude im Bestand umbauen.