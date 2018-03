BUMMI als Forschungsgegenstand

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unter dem Titel „Die Kinderzeitschrift BUMMI. Vom Spielzeugland in die Ostdeutsche Wirklichkeit“ sind am Donnerstag die Kulturwissenschaftlerin Jeanette Toussaint und den Filmhistoriker Dr. Ralf Forster zu einem Vortrag mit Filmvorführung zu Gast im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR. In ihrem Vortrag gehen Jeanette Toussaint und Ralf Forster der Entwicklung der Zeitschrift und ihrem multimedialen Konzept nach. Sie erzählen von den Highlights ihrer Forschungen und zeigen anhand von Illustrationen die künstlerische Vielfalt der Zeitung. Außerdem präsentieren sie den Katalog zur Ausstellung, die 2017 im Rochow-Museum Reckahn zu sehen war und der die Ergebnisse dieser ersten kulturwissenschaftlichen Untersuchung von BUMMI zusammenfasst. Begleitet wird der Abend von Filmen, in denen BUMMI und Maxl die Hauptrolle spielen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.