Warten auf das schnelle Internet

Jörg Hanisch

Henzendorf „Dorfplausch am Kamin“ trifft es wohl nicht ganz, wenn der Ortsbeirat von Henzendorf tagt, der aus Ortsvorsteherin Ines Andreas und Doris Scharn besteht, denn dazu waren die Themen jüngst zu wichtig. Dafür fanden sich zur Auftaktsitzung 2018 im Gemeindehaus im Kaminsaal rund 30 Henzendorfer ein. Ein wichtiges Thema: der Breitbandausbau. „Von der Bundesregierung versprochen, vom Land angeblich in der Umsetzung, nur bei uns ist noch nichts angekommen“, argumentierten die Einwohner. Der Neuzeller Bürgermeister Dietmar Baesler bestätigte die Bemühungen, dass das Leben auch auf dem Dorf attraktiv sein muss. Ortsvorsteherin Ines Andreas sah den versprochenen Netzausbau skeptisch: „Ich weiß, dass derzeit Angebote von Interessenten beim Landkreis gesichtet werden und Fördermittel bis zum Spätsommer beantragt werden sollen. Den geplanten Baubeginn des Breitbandnetzes in unserer Region noch in 2018 halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Aber es gibt den zeitlichen Rahmen, dass bis 2020 alles abgeschlossen sein soll.“

Unklar war den Dorfbewohnern auch, warum Touristenattraktionen, wie der Findlingspark vergammeln, obwohl der Landschaftspflegeverband Geld bekäme. Dietmar Baesler sagte zu, sich zu kümmern.

In der Wahrnehmung von Rudi Appelt gibt es noch ein touristisches Abschreckungsmerkmal: „Seit Tagen beobachte ich, dass hier riesige Trecker mit Güllehängern durchs Dorf fahren. Gibt es denn keine anderen Felder, wo die Gülle breit gefahren werden kann? Wie verträgt sich das denn mit Tourismus und Natur?“ Wie es aus der Runde hieß, sei dass zu dieser Jahreszeit normal, denn vorher ging es wegen der gefrorenen Böden nicht und jetzt sei nur ein kurzes Zeitfenster entsprechend der Vorschriften.

Renate Bangel sprach noch ein anderes Thema an: „Die Fahrbibliothek kommt wegen des einen Lesers der letzten Jahre nicht mehr her. Wollen wir im Gemeindehaus nicht eine Bibliothek einrichten, die zunächst durch die Einwohner mit Büchern unterstützt wird?“ Das erfuhr allgemeine Zustimmung, zumal die Räumlichkeiten vorhanden sind

Am Sonnabend, dem 24. März, werde der Ort vom Winterunrat gereinigt, wurde informiert. Alle Einwohner sind aufgerufen, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen und sich mit Harke, Gartenschere und Pflanzengeräten um neun Uhr am Gemeindehaus zu treffen. Ines Andreas gab noch weitere Termine bekannt: Das Osterfeuer findet am Gründonnerstag statt, das Dorf- und Kinderfest am 2. Juni. Weiterhin sind das Sommerfest am Dorfsee, die Rentnerfahrt und im Herbst ein Orgelkonzert in der Kirche geplant. Ab Herbst soll es auch eine Arbeitsgruppe für die 650 Jahrfeier im Jahr 2020 geben: „Hier sollten wir überlegen, wer da mitmachen möchte und wie wir was vorbereiten“, warb die Ortsvorsteherin. ⇥(han)