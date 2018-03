Metall- und Elektrobetriebe werben um Nachwuchs

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den richtigen Beruf zu finden, stellt Schüler immer noch vor große Herausforderungen. Dass man sich allerdings präsentieren muss, um Auszubildende zu finden, ist für Betriebsinhaber noch eine relativ neue Erfahrung. Noch vor zehn Jahren war das nicht abzusehen. Der Aktionstag für Metall- und Elektrobetriebe des Berufsbildungswerks (bbw) brachte am Montag beide Seiten zusammen.

„Wir haben diesen Aktionstag noch weiter ausgeweitet“, erklärt Jürgen Burau, Geschäftsbereichsleiter für die Erst- und Berufsausbildung des bbw. „Es soll allerdings nicht nur eine Messe sein, auf der Schüler Prospekte einsammeln“. Vielmehr wurden neben dem großen Infotruck der Metall- und Elek-

troindustrie, der für eine Ausbildung im Metallhandwerk wirbt, auch zehn Betriebe eingeladen. „Aktuell suchen wir Mechatroniker“, sagte Lars Mendel von Astronergy. Der Ausbilder war überrascht, wie viele der Schüler schon wissen, was sie machen wollen. „Das ist auf anderen Messen anders. Wer noch nicht ganz so sicher ist, dem bieten wir ein Praktikum an“, so Lars Mendel.

Das gute Interesse könnte an der Auswahl liegen, die etwa Uwe Buscha vorgenommen hat. Er ist Lehrer für Wirtschaft-Arbeit-Technik an der Grund- und Oberschule Müllrose. „Ich habe die Schüler mitgenommen, die wirklich Interesse an Berufen im Handwerk bekundet haben“, so der Lehrer. „Der Aktionstag ist sehr vielfältig und einige Schüler haben auch schon ein Praktikum in Betrieben vereinbart“, freute er sich. Stefanie Czybik vom Verband der Metall- und Elektroindustrie wünschte sich für die Zukunft, dass auch mehr Gymnasien interessierten Schüler die Teilnahme ermöglichen. „Viele Schüler, die das Abitur ablegen, machen anschließend eine Lehre. Die könnten sich hier auch informieren“, erklärte sie.

Auf der Suche nach Azubis war auch Jörg Kempfer von der Fürstenwalder Firma Statron. 25 Arbeitnehmer arbeiten im Betrieb, der Stromversorgunsgeräte herstellt. Einige Anwärter für die Firma habe er bei dem Aktionstag kennengelernt, sagte er. Schwierig werde es hingegen mit ausländischen Azubis, so der Firmeninhaber, zumindest wenn sie nicht gut Deutsch sprechen. „Vielleicht finden sich auch unter den polnischen Schülern einige die für deutsche Betriebe interessant sind“, hoffte Jürgen Burau und hat so auch zwei Klassen aus Slubice in das bbw eingeladen.⇥(rmk)