Alma Loichen gewinnt Vorlesewettbewerb der Drittklässler

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Große Aufregung bei den neun Schülern der dritten Klassen der Grundschulen in Frankfurt. Große Erwartung bei den vier Juroren, die beim Vorlesewettbewerb am Montagnachmittag in der Bibliothek bewerten mussten. Es war keine einfache Aufgabe, den Stadtsieger zu ermitteln, wie sich schon nach dem zweiten Vorleser zeigte.

Corvin aus der Astrid Lindgren Grundschule hatte sogar ein Paket gebastelt, denn das kam auch in seinem Buch „Bitte nicht öffnen“ vor. Zwar lese er gern, erzählte er, aber Schwimmen und Fußball stehen in der Beliebtheitsskala zumindest gleichauf. „Wasserdichte Bücher wären schön, dann könnte ich auch beim Schwimmen während der Wettbewerbspausen lesen“, findet er. Alma hingegen erzählte aus ihrem Buch „Jakob und die Hempels unterm Sofa“ von den blauen Unholden, vor denen viele Eltern warnen, wenn es heißt: Bei dir sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Die Hempels finden mit besonderer Vorliebe Essen unterm Sofa und klauen es dann. Das Vorlesen fand sie gar nicht so anstrengend. Vielmehr setzte ihr das lange Warten zu.

Das Können der jungen Vorleser lag so dicht beieinander, dass es zu einem Stechen kommen musste. Hier mussten die Schüler dann Texte aus einem fremden Buch vorlesen. Nach dieser Runde trug Alma Loichen die Siegerurkunde mit nach Hause. „Das Niveau war wirklich hoch“, zeigte sich Bibliothekschefin Romy Kuhnert zufrieden. „Teilweise konnte man denken, es sitzen Sechstklässler vor einem“, sagte sie beeindruckt. ⇥(rmk)