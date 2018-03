Friedland repariert seine Straßen

Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Friedlandwill diesem Jahr zügig mit den notwendigen Bauarbeiten beginnen. Deshalb haben die Stadtverordneten einem vorgezogenen Maßnahmenpaket zugestimmt. Der Beschluss des geplanten Doppelhaushaltes für 2018/19 wird erst in der Junisitzung auf die Agenda gesetzt.

Die Stadt Friedland reserviert für die Feuerwehr in diesem und kommenden Haushaltsjahr 160 000 Euro. Baumaßnahmen an Gerätehäusern und Außenanlagen darum herum werden vorerst nicht vorangetrieben. Hintergrund ist, dass die Stadtverwaltung gerade den Gefahrenabwehrbedarfsplan überarbeiten lässt. Aus diesem ergeben sich dann die weiteren finanziellen Konsequenzen für den Aufgabenbereich Feuerwehr.

Für die Schulen sollen bis Ende 2019 insgesamt 72 300 Euro ausgegeben werden, der Löwenanteil, nämlich 66 500 Euro, ist schon für 2018 geplant. In den Kommunalen Wohnungsbau investiert die Stadt 68 000 Euro, davon 41 000 bereits 2018. In die Sanierung und Modernisierung der Gemeindezentren steckt die Stadt 93 000 Euro , je etwa hälftig 2018 und 2019.

Bei einer Befahrung der Stadt und ihre 16 Ortsteile am 9. Januar, an der neben Vertretern der Stadtverwaltung auch Mitglieder des Bau- und Finanzausschusses beteiligt waren, wurde weiterer Finanzbedarf ermittelt. An der Grundschule Friedland muss der im Haushaltsentwurf vorgesehene Betrag für die Erneuerung der Brandschutztechnik von 25 000 auf 50 000 Euro erhöht werden. Dies hatten Hinweise des Bauordnungsamts ergeben, teilt der für Bausachen zuständige Sachbearbeiter Andreas Schulz mit. Zwei Mehrzweckräume erhalten Schallschutzausrüstung für insgesamt rund 10 000 Euro.

Der Haushaltsposten „Sanierung und Erweiterung der Kita Pieskow“ wird um 6000 Euro aufgestockt. Grund ist ein zutage getretener maroder Dielenholzboden, der komplett erneuert werden muss. Außerdem finden in der Kita Malerarbeiten ab, für die insgesamt 3500 Euro in den Doppelhaushalt eingestellt sind. Bei der Befahrung der Ortsteile wurden auch größere Schäden an kommunalen Straßen unter die Lupe genommen. Nun sollen Bankette gefräst, Risse verfüllt Kantenbrüche beseitigt werden. Betroffen sind unter anderem die Verbindungsstraßen Friedland-Leißnitz, Leißnitz-Sarkow, Günthersdorf-Lindow und Zeust-Reudnitz. In Klein Muckrow und in Kummerow werden Stichwege befestigt. Der größte Haushaltsposten beim Unterhalt der Straßen und Wege ist der Gehwegbau im Zuge des Ausbaus der zweiten Hälfte der Ortsdurchfahrt Kummerow. Die Stadt ist an diesem Projekt bis Ende 2019 mit 90 000 Euro beteiligt. 2017 war die erste Hälfte der Ortsdurchfahrt ausgebaut worden, Bauherr ist der Landkreis Oder-Spree.

Die Stadt investiert auch in die Dorfgemeinschaftshäuser (DGH). In Zeust etwa werden in beiden Jahren des Doppelhaushalts insgesamt 16 000 Euro investiert. Zu den Arbeiten zählen der Einbau einer neuen Küche sowie im kommenden Jahr die Erweiterung des Versammlungsraumes. Das DGH Karras erhält eine Frischzellenkur. Geplant sind Arbeiten an der Fassade und den Giebelseiten. Dafür sind 8000 Euro vorgesehen, gebaut wird noch in diesem Jahr.

Die Bowlingbahn im DGH Weichensdorf wird gemalert. Dafür nimmt die Stadt 5000 Euro in die Hand. Ansonsten sind Arbeiten an der Regenentwässerung in Höhe von rund 2000 Euro vorgesehen. In das DGH Klein Muckrow investiert die Stadt in diesem Jahr 2500 Euro. Dazu gehören die Montage einer Beleuchtung am behindertengerechten Eingang des Gebäudes sowie Maler- und Fußbodenarbeiten im Nebenraum 1. Hier soll im Vorfeld der 500-Jahrfeier des Ortes eine Heimatstube mit Exponaten der Dorfgeschichte eingerichtet werden. In den Friedhof Leißnitz investiert die Stadt insgesamt 6600 Euro.