Friedrichswalde kämpft um Bauland

Susan Hasse

Friedrichswalde (MOZ) Bürgermeister Bernhard Ströbele gibt nicht auf. Auch nach der Absage für das Bauprojekt an der Seestraße in Friedrichswalde kämpft er weiter. Es geht für ihn um die Zukunft seines Dorfes. Gibt es für junge Familien kein Bauland im Ort, ziehen sie weg. Das gilt es zu verhindern.

Acht kleine Häuschen wollte die Gemeinde für junge Familien bauen und bekam im Herbst dafür eine Absage vom Ministerium in Potsdam. Der Ärger in der Gemeindeverwaltung ist seither groß. „Wir brauchen junge Familien im Ort“, ist Bürgermeister Ströbele überzeugt. Vor allem den Einheimischen will er eine Zukunftsperspektive geben. Sie seien fleißig, würden sich in den Vereinen engagieren und so das Dorfleben erhalten.

„Wenn wir nicht bauen können, gehen wir“, musste sich Ströbele etwa von den Nachfahren einer alteingesessenen Familie anhören. Auch im benachbarten Joachimsthal sitzen junge Familien auf dem Sprung. Sie wollen endlich ein Haus, statt ewig in der Mietwohnung zu leben. Wenn nicht in Friedrichswalde, dann eben woanders. Ströbele ist alarmiert. Was er keinesfalls will, ist die Abwanderung von jungen Leuten. „Genau diese Menschen brauchen wir hier im ländlichen Raum“, meint der Bürgermeister jüngst auf einer Veranstaltung des CDU-Landratskandidaten Othmar Nickel. „Wenn wir sie nicht halten können, laufe etwas schief im Land. Und zwar gewaltig“, echauffierte sich der engagierte Bürgermeister co­ram pu­b­li­co. Was Ströbele am meisten ärgert, ist die einsilbige Untersagung aus Potsdam. Ohne nähere Angabe von Gründen erteilte das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) dem Projekt im Herbst 2017 eine Absage. Es wird auf einen Verstoß gegen den Landesentwicklungsplan (LEP) verwiesen. Das Bauvorhaben an der Seestraße sei mit dem LEP nicht vereinbar, behaupten die Beamten. Doch welche Vorschrift des 130-seitigen Planes könnte gemeint sein? „Wir haben alle uns bekannten Vorgaben eingehalten“, ist Ströbele überzeugt. Auch die im alten Entwurf des LEP festgeschriebene Wachstumsschranke von maximal 0,5 Hektar pro 1000 Einwohner. Diese Begrenzung ist mittlerweile sogar deutlich gelockert worden, das kann es nicht gewesen sein. Was aber nach wie vor bleibt, sind die naturschutzrechtlichen Hemmschwellen. Auch Friedrichswalde liegt, ähnlich wie etwa Eichhorst und Joachimsthal, mitten im Biosphärenreservat. Das Schutzniveau ist hoch: Bauen ist quasi nur im Innenbereich möglich.

Doch auch dies kann der Bürgermeister nicht gelten lassen: Die Seestraße liegt direkt am Ortskern und ist zudem bereits komplett erschlossen: Wasser, Gas, Strom und schnelles Internet sind vorhanden.

Was Ströbele weiterhin massiv in Rage bringt: Gegen den negativen Bescheid aus Potsdam ist kein Widerspruch möglich. „Wir können uns dagegen nicht wehren“. Das sei einfach unglaublich. Über den Ratschlag des SPD-Politikers Daniel Kurth, das Dorf solle doch gegen die rot-rote Regierung und den LEP klagen, kann er nur den Kopf schütteln. Ein Prozess würde viel zu viel Zeit und Geld kosten.

Nun will Ströbele über einzelne Baugenehmigungen zum Erfolg kommen und die Untersagung so geschickt umgehen. Das sei allerdings vertragsrechtlich kompliziert und vor allem ebenfalls langwierig. Zunächst müssten die Grundstücke verkauft werden und dann die Bauanträge einzeln gestellt werden. Noch hofft Ströbele auf einen schnelleren Weg zum Erfolg. Er wolle noch ein paar Hebel in Bewegung setzen, kündigt er kämpferisch an.