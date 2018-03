Udo-Jürgens-Abend war voller Erfolg

Elke Lang

Storkow Udo Jürgens hat noch immer seine Fans. Das erkannte der Storkower Silvio Linn ganz richtig, als er mit seiner Agentur Brandenburger Entertainment zu Sonntagnachmittag den Sänger Michael Will einlud. Mit seinem weichen Tremolo, wie es für Udo Jürgens typisch war, zählt dieser zu den besten Interpreten von dessen tiefsinnigen Liedern.

Rund 200 Besucher sind in die Storkower Altstadtkirche gekommen, und ließen sich zwei volle Stunden lang von den beliebten, jedem bekannten Titeln, aber auch von den nicht so bekannt gewordenen bezaubern.

„Ich würde mich nie als Double bezeichnen“, ist Michael Will bescheiden, „aber ich bin von Kindheit her durch ihn geprägt. Er ist mein Idol.“ Als er ihm einmal die Hand schütteln durfte, habe er am ganzen Körper gezittert.

Diese Begeisterung vermochte der Sänger an sein Publikum in Storkow weiterzugeben. Dabei kam es ihm auch in der Moderation darauf an, die Botschaft Udo Jürgens zu verdeutlichen: „‚Lasst alles aus Liebe geschehen‘, damit es keinen Hunger, keine Kriege mehr gibt.“ Das war gleich am Anfang ein Titel aus dem letzten Konzert des 2014 mit 80 Jahren Gestorbenen. Dabei stellte Michael Will auch Bezüge zur aktuellen politischen Lage her.

Der Sänger und Entertainer suchte den Kontakt zum Publikum, indem der immer wieder singend durch den Mittelgang schritt und zum Mitsingen und Mitschwingen aufforderte. Das wurde von vielen auch gern befolgt. Schließlich öffnete er bei „Griechischer Wein“ eine Flasche für fünf seiner Gäste.

Die Stimmung in der Kirche, die bei vielen der gesungenen Geschichten aus dem Leben sehr nachdenklich, aber auch besinnlich war, wechselte oft zu einer ausgelassenen und fröhlichen. Das war vor allem der Fall, wenn die bekanntesten und schönsten Lieder des Künstlers erklangen, wie etwa „Immer, immer wieder geht die Sonne auf“, „Vielen Dank für die Blumen“ und „Siebzehn Jahr, blondes Haar“.⇥(el)