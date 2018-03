Baumfällorgie in der Stadt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Mehrere Leser machten in den zurückliegenden Wochen auf umfangreiche Baumfällarbeiten im Stadtgebiet aufmerksam. Einige sprachen von einer wahren „Fällorgie“.

Bäume gefällt worden sein sollen nach Beobachtungen der MOZ-Leser Ende Februar in der Kastanienallee in Richtung Berkholz-Meyenburg („Kastanien im besten Zustand!“), am Julian-Marchlewski-Ring („Es sieht schlimm aus.“), nahe des Restaurants Athen (“Jeden Tag kreischen die Sägen“). Die MOZ fragte im Rathaus nach: Was ist passiert? Wo überall sind Bäume im Auftrag der Stadtverwaltung im Februar gefällt worden? Wie viele Bäume sind gefällt worden und warum?

Die Verwaltung listete akribisch auf, wo sie ins Stadtgrün eingegriffen hat: „Durch die Stadt sind folgende Fällungen veranlasst worden: Zwei Kastanien in der Vierradener Chaussee nach Gutachten und Empfehlung zur Fällung. Vier Kastanien in der Berkholzer Allee nach Gutachten. Drei Bäume am Heinersdorfer Damm als Vorbereitung auf die Straßensanierung. Drei Bäume in der Hinteren Berliner Straße/Gartenseite in Vorbereitung auf die Gehwegsanierung. 15 Bäume auf dem Friedhof. Diese Bäume hatten Pilzbefall beziehungsweise starke Einfaulungen und waren stark bruchgefährdet. Sieben Bäume im Külz-Viertel und ein Ahorn an der Straße Am Waldrand.

In den Parkanlagen Monplaisier und Heinrichslust, an der Pappelspitze zwischen Berliner Allee/Teichmann-Straße sind Sturmschäden aufgearbeitet sowie Totholz und Windwurf entnommen worden.

An der Bundesstraße 166 fanden nach Gutachten Verkehrssicherungsmaßnahmen statt.

Außerdem wurden später Kronensicherungsarbeiten an den Kastanien in der Berkholzer Allee durchgeführt. Restarbeiten wurden auch noch in den Parkanlagen Monplaisier und Heinrichslust realisiert.

Werden Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume vorgenommen – wie viel und wann? „Neupflanzungen finden im Frühjahr statt: Das sind in der Vierradener Chaussee vier Linden. Auf dem Friedhof Schwedt werden 38 Bäume gepflanzt. In der Berliner Allee, auf Höhe der Dialyse sind 23 Bäume und Gehölzpflanzungen geplant, im Külz-Viertel 16 Bäume und Gehölzpflanzungen an der Teichmann Straße/ Auguststraße 36 Bäume. Einige Pflanzungen wird es zudem in den Ortsteilen geben.

Die kommunalen Grünflächen summieren sich mit Spielflächen und Parks und Rasen auf über 300 000 Quadratmeter in der Stadt. Die Fläche der Ökowiesen ist noch weitaus größer. Auf über 100 000 Quadratmetern wachsen Gehölze, Hecken und Rosen. Nicht berücksichtigt sind in dieser Aufrechnung das Gelände des Nationalparks auf Stadtgebiet und die vielen Kleingärtenanlagen an den Stadträndern.

Das Stadtgrün ist trotz aller Sparzwänge den Schwedtern und ihrer Verwaltung immer noch lieb, aber auch teuer. Mehrere 100 000 Euro fließen dafür übers Jahr. An öffentlichen Wegen und auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet stehen Tausende von Jungbäumen, die in der schnee- und eisfreien Zeit bewirtschaftet werden müssen, auch in den Ortsteilen und an Ortsverbindungsstraßen.

Die Alleen, aber auch andere Baumbestände mussten in der Vergangenheit wiederholt Federn, sprich Bäume, lassen. Mehr als 100 Bäume wurden seit 2008 bei größeren Fällaktionen allein in der Seelenbinder-, Teichmann-, Vierradener Chausssee und Berliner Straße sowie an der Berliner Chaussee abgesägt. Die Lücken werden stets nachgepflanzt. An den genannten Straßen kamen in der Vergangenheit allerdings auch weit über 250 Jungbäume als Ersatz in die Erde.

Die typischen Stadtbäume in Schwedt sind Ahorn, Linde und Kastanie. Elf Parks gibt es in der Stadt. Mit 150 000 Quadratmetern Ausdehnung ist der in Heinrichslust der größte. Er steht unter Denkmalschutz, ebenso der Park Monplaisir. Mit 2800 Quadratmeter befindet sich der kleinste Park im Ortsteil Criewen Criewen.