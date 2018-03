Herausforderungen für Außenminister Maas

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Das erste Treffen mit seinen EU-Amtskollegen hat der neue deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag routiniert abgespult. Doch EU-Themen sind nicht die einzigen, mit denen er sich so kurz nach Amtsantritt bereits herumschlagen muss.

Noch nicht einmal eine Woche ist Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im Amt – und hat es schon mit der ganzen Wucht der Weltpolitik zu tun. Auch Konflikte jenseits der EU haben Rückwirkungen auf Deutschland, nicht zuletzt auf die Große Koalition. Das zeigt sich zum Beispiel am Verhältnis zu Russlands wiedergewähltem Präsidenten Wladimir Putin, den Maas einen – wenn auch schwierigen – Partner nannte, den man zur Lösung großer internationaler Konflikte brauche. Ganz anders als Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die über den neuen russischen Präsidenten sagte: „Er ist schon lange kein Partner mehr.“

Der Umgang mit Russland ist nur ein Dilemma, in dem Deutschland gegenwärtig außenpolitisch steckt – und hat indirekt auch mit anderen Krisen weltweit zu tun. Die Lage in der Ukraine, der Giftgasanschlag in Großbritannien und der Streit um das iranische Atomabkommen hängen damit zusammen. Und auch der Syrien-Konflikt wird ohne Russland nicht zu lösen sein.

Eine Herausforderung für Deutschland ist in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit dem Nato-Partner Türkei, der große Teile Nordsyriens besetzt hat, um die Kurden aus dem Gebiet zu vertreiben. Dafür benutzt das Militär nicht zuletzt deutsche Leopard-Panzer. Eine von der Türkei gewünschte Nachrüstung dieser Fahrzeuge mit einer Minenabwehr lehnt Deutschland zwar aus Protest gegen den Einmarsch ab, genehmigt aber weiterhin vertraglich vereinbarte Rüstungsexporte an Ankara.

Maas hat sich dazu bislang nicht geäußert. Seinen Sprecher lässt er nur sagen, dass sein Amt „angesichts des Vorgehens der Türkei in der Region Afrin ernste Bedenken“ habe. An einer weiteren Eskalation zwischen Türken und Kurden kann der Bundesregierung nicht gelegen sein, auch um den Konflikt nicht nach Deutschland zu tragen. Immerhin leben hier mehr als vier Millionen türkischstämmige Menschen sowie rund eine halbe Million Kurden, wobei es bei ihnen auch Überschneidungen gibt.

Während inzwischen mit den Türken verbündete Milizen die kurdische Stadt Afrin plündern, protestierten in den vergangenen Wochen bereits Tausende Kurden auf deutschen Straßen. „Wir sind Zeitzeugen eines Ereignisses, das (…) die Gutartigkeit von Staatengemeinschaften wie Nato, EU und UN in Frage stellt“, sagt Ali Ertan Toprak, der Vorsitzender Kurdischen Gemeinde in Deutschland im Hinblick auf die Ohnmacht der Weltgemeinschaft, die türkische Invasion zu stoppen. „Erdogan produziert derzeit die Flüchtlinge selbst, für deren Abhalten“ er nach wie vor von der EU und Deutschland mit drei Milliarden Euro bezahlt werde, empört sich Toprak. „In Afrin ist Europa gefallen.“

Da Erdogan auch einen Einmarsch in die Kurdengebiete im Nordirak angekündigt hat, wo gegenwärtig Bundeswehrsoldaten zur Ausbildung kurdischer Truppen stationiert sind, ist sogar ein direkter Konflikt zwischen türkischem und deutschem Militär denkbar. Im Bundestag wird diese Woche beschlossen, ob der Bundeswehreinsatz auf den ganzen Irak ausgeweitet wird. Viel zu tun für die deutschen Diplomaten.