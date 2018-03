Förderverein in neuen Räumen

Das neue Domizil: Der Verein „Strausberg hilft“ ist in das Gebäude Bahnhofstraße 2 in Strausberg-Vorstadt eingezogen. Dort haben Vereinsvorsitzender Niels Weilbier und seine Mitstreiter noch jede Menge zu tun. © Foto: Gerd Markert

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Der Verein „Strausberg hilft“ hat demnächst viel Arbeit. Zum einen gilt es, die neuen Vereinsräumlichkeiten nach den eigenen Bedürfnissen umzugestalten. Und dann soll das Malbuch für Kinder möglichst gut verkauft werden.

Niels Weilbier weiß um die umfangreichen Arbeiten, wenn er durch die neuen Vereinsräume im Gebäude Bahnhofstraße 2 geht. „Aber hier können wir was machen, und das werden wir auch“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Strausberg hilft“. In der großen Küche werden bereits Deutsch-Kurse gehalten. In der Regel von einer Lehrerin aus Berlin. „Aber ich selbst helfe da auch“, sagt Weilbier.

Dass er nach längerem Suchen die Vereinsräume gefunden hat, hängt mit seinem inzwischen gut funktionierenden Netzwerk zusammen. So kam er mit dem Hausbesitzer zusammen. Der Deutsche sei zum Islam konvertiert und habe in seinem Haus einen Gebetsraum für Muslime eingerichtet. Der solle auch künftig auf diese Weise genutzt werden, sagt Weilbier, der auf die Unterstützung seiner Ehefrau zählen kann.

Ansonsten könne sich sein Verein auf gut 150 Quadratmetern ausbreiten. Darunter auch in den kleineren Zimmern im Obergeschoss. Irgendwann soll das Haus zu einer internationalen Begegnungsstätte entwickelt werden, in der über den Islam informierte werde, sagt der Vereinsvorsitzende. Die Umbaupläne würden bereits beim Architekten liegen.

Erst einmal bis Juli zahle das Landesamt für Soziales und Versorgung die Nutzungsgebühr für die Räume. Derzeit würden Bemühungen laufen, über einzelne Projekte die Finanzierung zu sichern. Allein die nötige Heizung koste an die 10 000 Euro, sagt Weilbier, der die Tätigkeit des Vereins aber keineswegs nur auf Flüchtlingskinder beschränkt sehen will.

So würden auch deutsche Kinder unterstützt, darunter mit der aktuellen Malbuch-Aktion. Dieses Malbuch ist ein Gemeinschaftsprojekt von „Strausberg hilft“ und der Strausberger Karikaturistin Barbara Henniger.

Die hatte sich von Beginn an offen für die Aktion gezeigt und zwölf Zeichnungen beigesteuert: Da ist vom Schulweg die Rede und von einem Riesenhund, der grimmig dreinschaut. Auch die Strausseefähre und die Straßenbahn sind Ausmalangebote. Niels Weilbier blättert das Heft durch und freut sich an den kindgemäßen Zeichnungen. Das Malbuch ist am Montag gerade ganz frisch aus der Druckerei gekommen.

Und dann ist da noch ein Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel enthalten. Bei dem ist die Frage zu beantworten, wie viele Kinder man braucht, um den Wasserturm zu umfassen. Die Kita oder der Hort könnten helfen. Es seien auf jeden Fall mehr als 30, heißt es als kleine Hilfestellung.

Heute nun sollen Schüler in der Hegermühlen-Grundschule die Malhefte ausprobieren und begutachten. Insgesamt 5000 Exemplare hat der Verein drucken lassen. Die Schutzgebühr beträgt 1,99 Euro. Natürlich könne man auch mehr Geld geben, sagt der Vereinsvorsitzende. Weilbier verweist auf Falko Micklich. Der Buchhändler habe ihm zugesagt, dass er die Malhefte für einen guten Zweck in seine Filialen anbieten könne. Positiv geäußert hat sich demnach auch die Stadt- und Touristinformation am Lustgarten, die sich gleichfalls als Plattform für den Verkauf anbiete.

Die so eingenommenen Mittel sollen bei der Verwirklichung der Vorhaben des Vereins eingesetzt werden. Konkret wollen die derzeit 25 Mitglieder den Flüchtlingen auf vielfältige Weise zeigen, dass sie hier willkommen sind. Sie wollen beraten, ermuntern, bei Behördengängen unterstützen und ganz allgemein bei der Integration helfen. Dazu kann „Strausberg hilft“ jegliche Hilfe gut gebrauchen.

Wer den Verein unterstützen will, kann sich an Niels Weilbier wenden: Tel. 0176 30525536 oder weinie2@web.de