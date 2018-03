Sicherheit contra Naturschutz

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Weil es der Ansicht ist, dass zwei Rotbuchen auf seinem Grundstück nicht mehr standsicher sind, hatte ein Schöneicher Ehepaar deren Fällung beantragt. Die Gemeinde hatte das Ansinnen abgelehnt, das Paar ging in Widerspruch. Jetzt debattierte die Gemeindevertretung darüber.

Das Ehepaar hatte den Fällantrag für die Rotbuchen unter anderem mit deren Alter und Größe begründet. Bei starkem Wind oder Sturm, so die Befürchtung, könnten die Bäume auf das Wohnhaus stürzen. Nach einer Ortsbesichtigung in der Puschkinstraße – dort befindet sich das Grundstück – hatte die Gemeinde im November 2017 den Fäll-antrag abgelehnt. Begründung: Es ist keine Beeinträchtigung der Stand-/Verkehrssicherheit der Bäume erkennbar.

Das Ehepaar ging in Widerspruch. Darin teilte es seine Ansicht mit, dass die Vitalität der Bäume durch eine bloße Inaugenscheinnahme vom Boden aus, wie sie die Gemeinde vorgenommen hatte, nicht ausreichend beurteilt werden könne. Die Grundstückseigentümer verwiesen außerdem auf die Baumschutzsatzung der Gemeinde, wonach die Beseitigung geschützter Bäume, wie es die Rotbuchen sind, „keine unerlaubte Handlung“ ist, „wenn sie eine Maßnahme zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen oder für Sachen von bedeutendem Wert ist“. Diese Gefahr sieht das Paar bei starkem Wind oder Sturm als gegeben an, die obere Etage seines Hauses sei dann nicht mehr nutzbar.

In der Gemeindevertretung wurde über den Fall jetzt gesprochen, da der Widerspruch als Petition betrachtet werden sollte. Darum hatten die Antragsteller gebeten. Laut Kommunalverfassung können sich Bürger über dieses Instrument mit Vorschlägen, Hinweisen und Beschwerden an die Gemeindevertretung oder den Bürgermeister wenden. Ralf Steinbrück hat die Petition in einer vorläufigen Stellungnahme zurückgewiesen, die Gemeindevertreter sollten nun über seinen Entwurf abstimmen.

In der Diskussion gab es einigen Gegenwind. Klaus Kaiser (BBS/UBS) schlug sich auf die Seite der Petenten. „Wir müssen uns mal entscheiden, was uns mehr wert ist, die Gesundheit des Bürgers und der Schutz ihres Eigentums oder die Natur. Als Abgeordnete sollten wir mal darüber nachdenken, was wir unseren Bewohnern teilweise zumuten“, sagte er. Sein Fraktionskollege Philip Zeschmann zeigte sich hin und hergerissen. „Einerseits kann ich die Position der Verwaltung nachvollziehen, denn wir sind eine Waldgartenkulturgemeinde. Andererseits würde ich auch so handeln, wenn ich solche Bäume nah an meinem Haus stehen hätte. „Es geht um die Sicherheit des Lebens der Bewohner“, so Zeschmann, der dafür plädierte, dass die Gemeinde ein Gutachten zu diesem Fall anfertigen soll. „Wir sollten hier nicht das Risiko eingehen, aus dem hohlen Bauch zu entscheiden.“ Widerspruch erntete er von mehreren Seiten. „Die Gemeinde ist mit einer Baumschau wie in diesem Fall auf der rechtlich sicheren Seite. Es steht den Petenten zu, ein Gutachten erstellen zu lassen. Sollen wir jetzt als Gemeinde für jeden Baum ein Gutachten anfertigen lassen, nur weil er umfallen könnte?“, fragte Hans-Joachim Hutfilz (SPD).

Ralf Steinbrück erklärte, dass die Gemeinde auf Basis ihrer „vor Jahren erlassenen“ Baumschutzsatzung handele. „Die Inaugenscheinnahme ist ein übliches und anerkanntes Verfahren zur Begutachtung von Straßen- und Privatbäumen“, sagte er. Zu einem Gutachten werde nur gegriffen, „wenn sich unsere Kollegen nicht sicher sind. In diesem Fall waren sogar mehr als zwei vor Ort.“ Grundsätzlich gebe es bei keinem Baum bei Stürmen wie Xavier im vergangenen Jahr eine Sicherheit, dass sie nicht umkippen. „In letzter Konsequenz müsste ich alle Bäume fällen, die auf ein Haus fallen könnten“, so Steinbrück. Zeschmann bezeichnete dies als „groben Unsinn“. Es gehe doch nur um Bäume ab einer bestimmten Größe und ab einem bestimmten Alter. „Es ist unverantwortbar, hier ohne Gutachten zu entscheiden.“ Lutz Kumlehn (FDP) plädierte auch für ein Gutachten – aber für eines, das das Ehepaar erstellen lässt. „Das kann nicht Auftrag der Gemeinde sein.“ Die Gemeindevertreter stimmten bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung für die Stellungnahme des Bürgermeisters. Dieser kann damit den Widerspruch zurückweisen, soweit von den Antragstellern keine neuen Argumente vorgetragen werden.